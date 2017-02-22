Рязанские школьники продемонстрировали таланты и знание народных традиций

В Рязанском Дворце молодежи состоялся праздник, в рамках которого были подведены итоги областного конкурса «Душа моя, Масленица!».

Напомним, что его организовали региональное министерство образования и областной ресурсный центр дополнительного образования. В творческом конкурсе приняли участие более двух тысяч ребят из Рязани и области.

Школьники показали свое вокальное и хореографическое мастерство и способности в различных техниках изготовления обрядовых и авторских кукол, игрушек. Так, непосредственно перед награждением в фойе Рязанского дворца молодежи расположилась выставка декоративно-прикладного творчества, отражающая колорит Масленицы. Здесь же состоялся мастер-класс по изготовлению обрядовых кукол.

Танцевальный коллектив школы № 69 Рязани в конкурсе «Душа моя, Масленица!» участвовал впервые. Юные артисты представили эстрадный танец, танцевальное шоу, народно-стилизованное представление. «Выступили удачно – во всех этих номинациях получили призовые места», – отметил руководитель коллектива Сергей Гримов.

В числе победителей – и детский образцовый фольклорный ансамбль «Вьялица» школы № 11 Рязани. «Для этого конкурса подготовили хоровую программу, состоящую из рязанских песен, – рассказала руководитель ансамбля Людмила Асаева. – Наш ансамбль существует достаточно давно, помимо занятий вокалом, занимаемся песенной этнографией. В репертуаре есть народные песни, записанные в Шиловском и Скопинском районах».