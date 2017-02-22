Жители Рязанской области могут поучаствовать в создании «Карты убитых дорог» ОНФ

Рязанские активисты ОНФ объявили о запуске масштабного проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог»

На пресс-конференции представители регионального отделения Общероссийского народного фронта рассказали о новом интерактивном проекте, направленном на улучшение качества дорог. Региональным координатором всероссийского проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» стал член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Сергей Тарасов. Вместе с ним пояснения журналистам дали руководитель исполкома рязанского отделения ОНФ Евгений Зызин и активист движения Дмитрий Панкратов.

На интернет-сайте www.dorogi-onf.ru размещена интерактивная карта, на которой каждый неравнодушный гражданин может отметить проблемные участки дорог. Также пользователь может добавить фотографии, описание и проголосовать за те дороги, которые, на его взгляд, нуждаются в ремонте в первую очередь. Добавленный участок маркируется красным цветом, после внесения его в план ремонта цвет меняется на желтый, после ремонта – на зеленый.

Рязанские активисты движения дважды в месяц будут составлять по материалам сайта запросы и направлять их в областное министерство транспорта и автомобильных дорог с просьбой внести самые проблемные участки в плановый ремонт на 2017-2018 год.

– Мы хотим вовлечь как можно большее количество рязанцев в этот процесс. При планировании дорожных работ органы власти должны во всем опираться на мнение людей, взаимодействовать с обществом, – подчеркнул Евгений Зызин.

На данный момент на карту Рязанской области уже нанесены два участка в Рязани – по улице Большой и улице Пушкина, дорога к деревне Волшута в Михайловском районе, дорога между селами Берестянки и Кустаревка в Сасовском районе и несколько других дорог.