Полицейские подарили 120 книг Рязанской детской библиотеке

В библиотеке духовно-нравственного воспитания «Родник» (филиал № 1 ЦСДБ г. Рязани) прошла встреча, посвященная сразу двум датам: прошедшему международному Дню книгодарения и наступающему Дню защитника Отечества. В честь первого праздника сотрудники полиции Железнодорожного района города Рязани принесли в дар библиотеке 120 книг, за что учащиеся школы-интерната № 1 и детской музыкальной школы № 5 имени В.Ф. Бобылева и поблагодарили полицейских, прочли им стихи, сыграли военные произведения на баяне и поздравили с 23 Февраля.

По словам заведующей библиотекой Натальи Касперович их филиал всегда с удовольствием принимает книги в подарок. Предпочтение, конечно, отдается детской литературе, но и от произведений для взрослых читателей библиотека не отказывается. Эти книги «Родник» потом раздаривает рязанцам в ЦПКиО и на праздниках улицы Почтовой в рамках буккроссинга.

– Мы очень рады, что сотрудники полиции подарили нам классическую литературу, которая всегда пользуется спросом у читателей книги из серии «Волшебная полочка сказок», которой у нас не было, и православные книги для детей. Наш филиал имеет специализацию – духовно-нравственное воспитание. В 2003 году был открыт сектор православной литературы для семейного чтения, который благодаря прекрасной акции пополнился новыми произведениями, – говорит Наталья Касперович.