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21.02.2017, 17:28
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Общество
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В Касимове Рязанской области стартовал новый социальный проект «Почетные граждане»

В Касимове Рязанской области стартовал новый социальный проект «Почетные граждане»

В Касимове немало людей, известных служением обществу, своими знаниями, опытом и трудом сделавших очень многое для родного города. Их активная жизненная позиция, достижения в разных сферах получили общественное признание – им присвоено звание «Почетный гражданин города Касимова».

На днях состоялась презентация проекта «Почетные граждане города Касимова». Проект, который будет реализовываться на постоянной основе, призван способствовать воспитанию у молодежи патриотизма на славных примерах земляков, содействовать формированию гражданской позиции у подрастающего поколения касимовцев. В рамках проекта планируется проведение «круглых столов», литературно-музыкальных вечеров, циклов встреч и бесед. В настоящее время создана страница «Почетные граждане города Касимова» на официальном сайте центральной библиотеки города. Кроме того, будет сформирована электронная база данных и изданы серии сборников, посвященных Почетным гражданам. Проект поддержан директорами городских школ, чьи учреждения носят имена наших земляков.

В презентации проекта приняли участие представители администрации Касимова, городской Думы, Почетные граждане, а также представители учреждений образования и культуры. В день презентации список Почетных граждан пополнился еще одним именем. Удостоверение Почетного гражданина было вручено председателю городского совета ветеранов Маргарите Николаевне Колпаковой. А еще один Почетный гражданин и педагог с многолетним стажем Галина Васильевна Лапина отмечала свой день рождения.

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