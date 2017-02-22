В Касимове Рязанской области стартовал новый социальный проект «Почетные граждане»

В Касимове немало людей, известных служением обществу, своими знаниями, опытом и трудом сделавших очень многое для родного города. Их активная жизненная позиция, достижения в разных сферах получили общественное признание – им присвоено звание «Почетный гражданин города Касимова».

На днях состоялась презентация проекта «Почетные граждане города Касимова». Проект, который будет реализовываться на постоянной основе, призван способствовать воспитанию у молодежи патриотизма на славных примерах земляков, содействовать формированию гражданской позиции у подрастающего поколения касимовцев. В рамках проекта планируется проведение «круглых столов», литературно-музыкальных вечеров, циклов встреч и бесед. В настоящее время создана страница «Почетные граждане города Касимова» на официальном сайте центральной библиотеки города. Кроме того, будет сформирована электронная база данных и изданы серии сборников, посвященных Почетным гражданам. Проект поддержан директорами городских школ, чьи учреждения носят имена наших земляков.

В презентации проекта приняли участие представители администрации Касимова, городской Думы, Почетные граждане, а также представители учреждений образования и культуры. В день презентации список Почетных граждан пополнился еще одним именем. Удостоверение Почетного гражданина было вручено председателю городского совета ветеранов Маргарите Николаевне Колпаковой. А еще один Почетный гражданин и педагог с многолетним стажем Галина Васильевна Лапина отмечала свой день рождения.