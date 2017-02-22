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21.02.2017, 17:23
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Культура
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Школьники Рязанской области получили награды литературно-исторического конкурса в День родного языка

Автор фото: Александр Королев | Школьники Рязанской области получили награды литературно-исторического конкурса в День родного языка
Фото: Александр Королев.

В областном конкурсе «Язык наш – древо жизни на земле» приняли участие юные исследователи и художники от 6 до 18 лет. Состязания проходили в три этапа: работы отбирались на уровне школ, а затем – районов. В этом году на областной этап было принято более 300 работ из 28 муниципальных районов области. Авторы лучших сочинений и рисунков встретились в областной библиотеке имени Горького.

Работы детей посвящены небесным покровителям, традициям православного паломничества и праздникам, влиянию русских святых на общество и культуру, развитию русского языка. Наградить ребят и поблагодарить их за внимание и любовь к родному языку пришли заместитель министра образования области Александр Кирьянов, отец Дмитрий Корнилов, директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина и директор областного художественного музея имени И. П. Пожалостина Марина Котова.

Подарком для всех участников церемонии награждения стали выступления образцового поэтического театра «Сказ», вокальных ансамблей «Радуга» и «Дети Солнца» и других юных артистов. Они исполнили стихотворения о языках мира и русские народные песни. Призерам и победителям конкурса в дополнение к грамотам подарили книги о русской истории и культуре.

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