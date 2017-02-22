Тысячи имен уроженцев г. Ряжска и Ряжского района Рязанской области увековечены в седьмом томе книги «Солдаты Победы»

Сегодня в областной библиотеке имени Горького прошла презентация только что вышедшего из печати очередного тома, посвященного фронтовикам из города Ряжска и Ряжского района. Более 15 тысяч уроженцев района ушли во время Великой Отечественной войны на фронт, многие из них вернулись домой с Победой и прожили большую достойную жизнь. Назвать имя каждого из них – благородная миссия авторского коллектива книги. Во главе этого проекта вот уже четверть века стоит И.Н. Антошина. Научным консультантом выступила доктор исторических наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина Е.А. Кирьянова. Технический редактор издания, прекрасный специалист Т.И. Ионкина. С первого дня работает в группе по подготовке Рязанской областной Книги памяти и книги «Солдаты Победы» великолепный архивист Е.Н. Поздняк. Над ряжским томом трудились историки-краеведы, юные волонтеры, музейные работники г. Ряжска и Ряжского района. Составителем седьмого тома книги стала научный сотрудник Ряжского краеведческого музея И.И. Попенко.

В презентации принял участие вице-губернатор области, руководитель редакционной коллегии книги С.В. Филимонов. На страницах этого тома опубликованы имена трех родных ему людей-фронтовиков. Выступая, Сергей Владимирович вспоминал имена многих других участников войны, которых ему довелось знать и чьи имена есть в седьмом томе книги «Солдаты Победы».

Очередной том мемориального издания вышел небольшим тиражом – всего 500 экземпляров. Книга будет находиться в фондах всех библиотек и музеев области, ее по традиции передадут в музей на Поклонной горе в Москве. В первые дни марта в Ряжске будет проведена презентация книги. Авторская группа приступает к подготовке восьмого тома, посвященного Спасскому району.