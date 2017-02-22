Рязанский легкоатлет Александр Именин вошел в десятку лидеров забега на 5000 метров на чемпионате России

Сегодня, в последний день чемпионата России по легкой атлетике 2017 года в закрытом помещении, который проходил в течение трех дней в Москве, в манеже ЦСКА, состоялся забег на 5000 метров, в котором принял участие рязанский атлет Александр Именин. Легкоатлеты бежали 25 кругов двумя группами. Александр Именин – во втором забеге, состоявшем из 8 спортсменов. На первом круге рязанец занял лидирующую позицию и продержался в ней на протяжении первых трех километров. В итоге он финишировал вторым в своем забеге с результатом 14 минут 38,06 секунды. По итогам двух забегов он стал десятым. Этот результат не стал личным для Александра. Спортсмен принял участие в чемпионате после недавно перенесенной болезни.