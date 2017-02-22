Участники «круглого стола» в Рязанском госуниверситете говорили о «языковой экологии»

Член Общественной палаты РФ, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики РГУ имени С.А. Есенина Ольга Воронова рассказала педагогам и ученым области о необходимости «экологии языка». Ее речь о сохранении русского языка в условиях экспансии английского открыла научно-методический «круглый стол», посвященный Международному дню родного языка и Дню памяти академика И. И. Срезневского. В 2017 году в области отпразднуют 205-летие со дня рождения ученого.

На мероприятии в Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина собрались ученые и педагоги со всей области. Желающие по всей стране и за ее пределами могли присоединиться к разговору в формате вебинара. С рязанскими коллегами дистанционно связался проректор по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктор филологических наук Юрий Дорофеев. «Наши дети всегда с интересом изучали русский язык. Возможно, именно благодаря учителям русской словесности результаты «крымской весны» именно такие, какими мы с вами их знаем», – отметил Юрий Владимирович.

Во время мероприятия обсудили немало аспектов сохранения и развития русского языка и культуры. В их числе – грамотно выстроенная школьная программа, знакомство детей с текстами о «героях нашего времени», духовно-нравственное воспитание и другие.