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21.02.2017, 18:46
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Общество
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Заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних прошло в правительстве Рязанской области

Заседание комиссии было первым в этом году. Провел его министр социальной защиты населения области Денис Боков, который является заместителем председателя комиссии.

Речь шла о проблемах детских суицидов, их причинах и статистике, роли СМИ в профилактике безнадзорности и жестокого обращения с детьми, социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, недопущении социального сиротства.

Участники разговора, в частности, пришли к выводу, что для профилактики суицидов среди подростков взрослым необходимо активнее включать их в социальную интеграцию, педагогам нужно уметь разрешать конфликтные ситуации среди школьников, родителям – активнее участвовать в воспитании детей, не бояться показывать ребенка специалистам, если его душевое состояние вызывает опасение.

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