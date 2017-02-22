Заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних прошло в правительстве Рязанской области

Заседание комиссии было первым в этом году. Провел его министр социальной защиты населения области Денис Боков, который является заместителем председателя комиссии.

Речь шла о проблемах детских суицидов, их причинах и статистике, роли СМИ в профилактике безнадзорности и жестокого обращения с детьми, социальной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, недопущении социального сиротства.

Участники разговора, в частности, пришли к выводу, что для профилактики суицидов среди подростков взрослым необходимо активнее включать их в социальную интеграцию, педагогам нужно уметь разрешать конфликтные ситуации среди школьников, родителям – активнее участвовать в воспитании детей, не бояться показывать ребенка специалистам, если его душевое состояние вызывает опасение.