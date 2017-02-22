«Дорожные карты», упрощающие ведение бизнеса в Рязанской области, утверждены на заседании Штаба по улучшению состояния инвестиционного и предпринимательского климата и Совета по инвестициям региона

Заседание Штаба по улучшению состояния инвестиционного и предпринимательского климата и Совета по инвестициям Рязанской области, которое провел первый заместитель председателя правительства региона Сергей Самохин, состоялось сегодня. В работе приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, администрации Рязани, представители общественных организаций и бизнес-сообщества.

На заседании были подробно рассмотрены «дорожные карты» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ. По словам первого заместителя председателя правительства области Сергея Самохина, в рамках мероприятий по внедрению целевых моделей была проделана большая подготовительная работа, в которой приняли участие все уровни власти региона. «Сегодня мы должны рассмотреть подготовленные вами «дорожные карты». В дальнейшем нам предстоит реализовать весть комплекс запланированных мероприятий. К этому вопросу нужно отнестись очень внимательно, – сказал Сергей Самохин. – По итогам прошлого года наш регион существенно поднялся в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, заняв 38 место. Теперь важно этот результат не только закрепить, но и улучшить».

По итогам заседания все «дорожные карты» были утверждены с учетом корректировок. До 1 марта они будут размещены на электронной площадке Region-ID.

Кроме того, на заседании были рассмотрены результаты ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Рязанской области. Также участники утвердили доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Рязанской области за 2016 год», подготовленный в соответствии с положениями Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации.

Источник: сайт правительства Рязанской области