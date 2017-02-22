Рязанские молочники и сыроделы накормили горожан бесплатно

Первая в этом году выставка-дегустация продукции переработчиков молока, прописанных в нашем регионе, прошла в торговом центре «Атрон». Мероприятие традиционно проходит при поддержке администрации областного центра и министерства сельского хозяйства. В выставке приняли участие 5 крупных предприятий-переработчиков, которые хорошо известны не только в родном регионе, но и за его пределами. Это Вакинское Агро, Тумский молочный завод, Мирабо инвест, Тырновский молокозавод, а также ферма Виктора Романцова из Полян. Выставка проходила под девизом «Рязанскую продукцию - в рязанскую торговую сеть». Недостатка в посетителях не было, а длинные столы ломились от образцов молока, кефира, ряженки, йогуртов, киселей, а также блинов и сыра. Его здесь было представлено полсотни видов, и все это изготавливается исключительно из цельного рязанского молока, что оценили посетители, пробуя все виды продукции. Производители особо подчеркивают, что они не имеют дел с добавками и не используют пальмовое масло, в отличие от многих крупных общенациональных поставщиков, которые, по мнению Роспотребнадзора, часто этим грешат. Местный производитель имеет контракты с молочными фермами, дешевую логистику, и за счет этого – доступные цены на натуральную продукцию, соответствующую ГОСТам. Основная проблема, которую приходится решать производителям, – это выход на рынки сбыта через торговые сети. Очень большую помощь в лоббировании интересов рязанских молочных предприятий и фермерских хозяйств играют регулярные выставки продукции, ярмарки выходного дня.