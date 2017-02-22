В Рязани к пропуску паводковых вод готовы

Областная общественно-политическая газета
00:43 МСК
Среда
22 февраля 2017 года
№32 (5319)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Жителей Рязанской области, пострадавших от действий интернет-мошенницы, просят обратиться в полицию Участники «круглого стола» в Рязанском госуниверситете говорили о «языковой экологии» Рязанские школьники укомплектовали боевые корабли и захватили «языков» на историческом квестеМолочная прибавка: в Рязанской области растут суточные надои В Рязанской области 13 работодателей отказались присоединиться к Соглашению о минимальной заработной плате на 2017 год Рязанские школьники продемонстрировали таланты и знание народных традиций Обеспечение безопасности в День защитника Отечества обсудили на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Рязанской областиПо итогам прошлого года Рязанская область вошла в 20 лучших регионов по качеству жизни Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Жители должны сами определять, что нужно сделать в их дворах, микрорайонах, а мы должны поддерживать эти начинания»В сугробе у дома житель Рязанской области прятал марихуану Полицейские подарили 120 книг Рязанской детской библиотеке Рязанская область будет представлена на международной выставке «Интурмаркет (ITM) – 2017» Тысячи имен уроженцев г. Ряжска и Ряжского района Рязанской области увековечены в седьмом томе книги «Солдаты Победы»Рязанская почта сообщает о режиме работы в праздничные дниЖители Рязанской области могут поучаствовать в создании «Карты убитых дорог» ОНФ В Рязани налоговики помогли вернуть законные адреса их владельцамРязанские молочники и сыроделы накормили горожан бесплатноВ Касимове Рязанской области стартовал новый социальный проект «Почетные граждане» Рязанский легкоатлет Александр Именин вошел в десятку лидеров забега на 5000 метров на чемпионате России Полномочия и функции минстроя Рязанской области уточнят, чтобы избежать появления обманутых дольщиковВ преддверии праздников работу ярмарок выходного дня в Рязани активизируютЗаседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних прошло в правительстве Рязанской области В Рязани к пропуску паводковых вод готовы«Дорожные карты», упрощающие ведение бизнеса в Рязанской области, утверждены на заседании Штаба по улучшению состояния инвестиционного и предпринимательского климата и Совета по инвестициям регионаШкольники Рязанской области получили награды литературно-исторического конкурса в День родного языка
Главная страница / Новости Рязани и области
21.02.2017, 19:52
Просмотров: 99
Власть
Версия для печати

В Рязани к пропуску паводковых вод готовы

Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рязани к пропуску паводковых вод готовы
Фото: Вячеслав Астафьев.

Об этом заместителю председателя правительства области Алексею Тюменеву доложил начальник главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов.

Выездное заседание КЧС Рязанской области состоялось в Шиловском районе. На нем присутствовали главы администраций районов и городов области, а также их заместители – председатели муниципальных КЧС.

Как прозвучало в докладе начальника главного управления МЧС России по Рязанской области Сергея Филиппова, при максимальных уровнях половодья в зоне воздействия весеннего половодья 2017 года может оказаться 25 населенных пунктов в 11 районах области с общим охватом 3 тысячи 295 домов с населением около 12 тысяч человек.

Предстоящее половодье может оказать влияние на мосты, дороги линии электропередачи, сельхозугодья. Общая площадь подтоплений может составить до 635 квадратных километров.

В период прохождения весеннего половодья при розливе рек (водоемов) подтопление свалок с твердыми бытовыми отходами, сибиреязвенных захоронений, скотомогильников, складов с ядохимикатами и накопителей промышленных отходов на территории Рязанской области не прогнозируется.

Как прозвучало на выездном заседании КЧС области, снега в этом году больше, чем в предыдущие годы. Толще и лед на реках. Довольно сильное промерзание почвы. Активное таяние снега ожидается в третьей декаде марта. Все эти неблагоприятные факторы могут повлечь за собой «большую» воду. Предполагается, что отрезанными окажутся только два села – Заокское и Коростово в Рязанском районе. Через Тырницу в Шиловском районе построен мост, и это значительно облегчило ситуацию в селе Терехово, жители которого по весне домой смогли добираться только на лодках.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рязанской области создан необходимый запас материальных резервов. Проведена работа по заключению договоров на проведение взрывных работ для ликвидации возможных ледовых заторов и на выделение воздушного судна для проведения воздушной разведки в период весеннего половодья. Организовано взаимодействие с соседними субъектами по контролю за регулированием сбросов воды через гидротехнические сооружения и работой водохранилищ по принятию паводковых вод.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев обратил внимание собравшихся на то, что необходимо четко обеспечить оперативное информирование населения области по всем касающимся паводка вопросам.

После заседания КЧС на Оке, близ поселка Прибрежный, сотрудники МЧС продемонстрировали действия по спасению провалившихся под лед людей, а также мероприятия, которые необходимо проводить на реке в паводковый период – взрывные работы, распилку и чернение льда.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
19:57
Рязанские школьники укомплектовали боевые корабли и захватили «языков» на историческом квесте
19:52
В Рязани к пропуску паводковых вод готовы
19:46
Рязанские молочники и сыроделы накормили горожан бесплатно
19:44
«Дорожные карты», упрощающие ведение бизнеса в Рязанской области, утверждены на заседании Штаба по улучшению состояния инвестиционного и предпринимательского климата и Совета по инвестициям региона
18:46
Заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних прошло в правительстве Рязанской области
18:01
Участники «круглого стола» в Рязанском госуниверситете говорили о «языковой экологии»
17:59
Рязанский легкоатлет Александр Именин вошел в десятку лидеров забега на 5000 метров на чемпионате России
17:35
Тысячи имен уроженцев г. Ряжска и Ряжского района Рязанской области увековечены в седьмом томе книги «Солдаты Победы»
17:28
В Касимове Рязанской области стартовал новый социальный проект «Почетные граждане»
17:23
Полицейские подарили 120 книг Рязанской детской библиотеке
17:23
Школьники Рязанской области получили награды литературно-исторического конкурса в День родного языка
16:56
Молочная прибавка: в Рязанской области растут суточные надои
16:36
Жители Рязанской области могут поучаствовать в создании «Карты убитых дорог» ОНФ
16:23
В Рязани налоговики помогли вернуть законные адреса их владельцам
16:15
Рязанские школьники продемонстрировали таланты и знание народных традиций
15:55
Обеспечение безопасности в День защитника Отечества обсудили на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Рязанской области
15:49
В Рязанской области 13 работодателей отказались присоединиться к Соглашению о минимальной заработной плате на 2017 год
15:38
В преддверии праздников работу ярмарок выходного дня в Рязани активизируют
15:30
Жителей Рязанской области, пострадавших от действий интернет-мошенницы, просят обратиться в полицию
15:26
Полномочия и функции минстроя Рязанской области уточнят, чтобы избежать появления обманутых дольщиков
15:13
Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Жители должны сами определять, что нужно сделать в их дворах, микрорайонах, а мы должны поддерживать эти начинания»
15:10
По итогам прошлого года Рязанская область вошла в 20 лучших регионов по качеству жизни
15:05
Рязанская область будет представлена на международной выставке «Интурмаркет (ITM) – 2017»
14:32
Рязанская почта сообщает о режиме работы в праздничные дни
13:29
В сугробе у дома житель Рязанской области прятал марихуану
12:46
На праздновании Масленицы горожане смогут поучаствовать в кампании «Рязань делает свой бренд»
12:37
Страховые компании напомнят рязанцам о необходимости пройти диспансеризацию
12:11
Председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин принял участие в работе Совета законодателей ЦФО в Сергиевом Посаде
12:09
В Рязанской области не превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу
11:45
Дзюдоисты рязанской спортшколы «Комета» стали призерами первенства ЦФО
Вся лента новостей
№ 32 (5319) от
22 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Никто не забыт
Тысячи имен уроженцев г. Ряжска и Ряжского района увековечены в седьмом томе книги «Солдаты Победы»
Душевно и с размахом
Проводы зимы обещают быть веселыми
В помощь активным жителям, в защиту дольщиков
Ряд законопроектов одобрен на заседании областного правительства
Поручение главы региона
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов дал поручение активизировать работу ярмарок выходного дня
Рязанцам обеспечат безопасные праздники
Особое внимание будет уделено местам массового пребывания людей
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru