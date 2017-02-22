В Рязани к пропуску паводковых вод готовы

Об этом заместителю председателя правительства области Алексею Тюменеву доложил начальник главного управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов.

Выездное заседание КЧС Рязанской области состоялось в Шиловском районе. На нем присутствовали главы администраций районов и городов области, а также их заместители – председатели муниципальных КЧС.

Как прозвучало в докладе начальника главного управления МЧС России по Рязанской области Сергея Филиппова, при максимальных уровнях половодья в зоне воздействия весеннего половодья 2017 года может оказаться 25 населенных пунктов в 11 районах области с общим охватом 3 тысячи 295 домов с населением около 12 тысяч человек.

Предстоящее половодье может оказать влияние на мосты, дороги линии электропередачи, сельхозугодья. Общая площадь подтоплений может составить до 635 квадратных километров.

В период прохождения весеннего половодья при розливе рек (водоемов) подтопление свалок с твердыми бытовыми отходами, сибиреязвенных захоронений, скотомогильников, складов с ядохимикатами и накопителей промышленных отходов на территории Рязанской области не прогнозируется.

Как прозвучало на выездном заседании КЧС области, снега в этом году больше, чем в предыдущие годы. Толще и лед на реках. Довольно сильное промерзание почвы. Активное таяние снега ожидается в третьей декаде марта. Все эти неблагоприятные факторы могут повлечь за собой «большую» воду. Предполагается, что отрезанными окажутся только два села – Заокское и Коростово в Рязанском районе. Через Тырницу в Шиловском районе построен мост, и это значительно облегчило ситуацию в селе Терехово, жители которого по весне домой смогли добираться только на лодках.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рязанской области создан необходимый запас материальных резервов. Проведена работа по заключению договоров на проведение взрывных работ для ликвидации возможных ледовых заторов и на выделение воздушного судна для проведения воздушной разведки в период весеннего половодья. Организовано взаимодействие с соседними субъектами по контролю за регулированием сбросов воды через гидротехнические сооружения и работой водохранилищ по принятию паводковых вод.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Алексей Тюменев обратил внимание собравшихся на то, что необходимо четко обеспечить оперативное информирование населения области по всем касающимся паводка вопросам.

После заседания КЧС на Оке, близ поселка Прибрежный, сотрудники МЧС продемонстрировали действия по спасению провалившихся под лед людей, а также мероприятия, которые необходимо проводить на реке в паводковый период – взрывные работы, распилку и чернение льда.