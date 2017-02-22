Рязанские школьники укомплектовали боевые корабли и захватили «языков» на историческом квесте

В Доме общественных организаций прошел Всероссийский молодежный исторический квест движения «Волонтеры Победы», приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Назывался квест «1941. Заполярье». Он был посвящен событиям 1941 года, когда немецкое командование поставило задачу захватить Мурманск и весь Кольский полуостров.

Участниками стали школьники и студенты. Они примерили на себя роль боевых спецгрупп и постарались сорвать планы гитлеровского командования по захвату Заполярья.

Все задания были основаны на достоверных фактах и воспоминаниях ветеранов. Выполняя задания, участники знакомились с историей военных событий, а затем демонстрировали собственную ловкость, смекалку, умение работать в команде и ориентироваться на местности.