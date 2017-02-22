Областная общественно-политическая газета
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22 февраля 2017 года
№32 (5319)
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22.02.2017
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№32 (5319) |
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Есть место открытиям

В Рязани назвали имена лучшего учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования
Автор фото: Дмитрий Осинин | Есть место открытиям
Фото: Дмитрий Осинин.

Подведены итоги объединенного муниципального этапа всероссийских конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям». В этом году в трех конкурсах профессионального мастерства приняли участие 42 педагога Рязани. 30 человек вышли в очный тур, который проходил с 14 по 17 февраля.

Конкурсанты-воспитатели приняли участие в педагогическом брифинге и провели занятие с детьми. Для школьных учителей конкурсным испытанием стал методический семинар и урок в классе. Педагоги допобразования и классные руководители представили свое профессиональное кредо и эссе на заданную тему. Суперфиналисты (их было по шесть в каждом конкурсе) провели мастер-классы и обсудили актуальные вопросы современного образования за «круглым столом».

По итогам всех испытаний лучшим школьным педагогом Рязани признана учитель математики школы № 15 Марина Зотова, лучшим дошкольным педагогом – музыкальный руководитель детсада № 157 Ирина Сосина. В муниципальном этапе конкурса «Сердце отдаю детям» победил представитель городского Дворца детского творчества Вячеслав Кузнецов. В каждом из трех конкурсов были определены по нескольку лауреатов.

Торжественное подведение итогов муниципального этапа педагогических конкурсов состоялось в Рязанском городском Дворце детского творчества. Победителей, лауреатов и участников поздравила министр образования региона Ольга Щетинкина. Выступая, она подчеркнула, что педагогические соревнования открывают перед их участниками новые профессиональные горизонты. Министр напомнила, что в этом году Рязань принимает всероссийский конкурс «Воспитатель года». Это стало возможным благодаря тому, что именно рязанский воспитатель Екатерина Смалева стала в прошлом году лучшим дошкольным педагогом страны.

Теперь возможность проявить себя на региональном и даже федеральном уровне появилась у педагогов – победителей объединенного муниципального этапа конкурсов проф­мастерства. И им действительно есть что показать. Яркий тому пример – учитель математики рязанской школы № 15 Марина Зотова (на фото), признанная в этом году лучшим школьным педагогом областного центра. Марина Анатольевна инженер по образованию (она окончила факультет вычислительной техники радиоинститута), но учитель по призванию. Больше 30 лет она работает в школе и в другом деле себя не представляет. Ученики Марины Зотовой – это юные Лобачевские и Евклиды, потому что на уроках ребята делают настоящие математические открытия. По мнению учителя, такой подход к преподаванию увлекает учеников, пробуждает в них интерес к предмету, вносит творческий элемент в процесс обучения. Все это Марина Анатольевна продемонстрировала в ходе конкурсных испытаний, благодаря чему и стала победителем учительского соревнования.

Статья опубликована в номере 32 (5319) от 22 февраля 2017 года
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