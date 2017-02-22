Областная общественно-политическая газета
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22 февраля 2017 года
№32 (5319)
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22.02.2017
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№32 (5319) |
Четвёртая полоса
Общество
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Торжественно клянусь

Воспитанники инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» приняли присягу кадета
Автор фото: Вячеслав Астафьев. На фото: Рязанка Ирина Юрьевна Григорьева с сыном Святославом после принятия присяги решили ознакомиться с экспозицией музея Воздушно-десантных войск
Фото автора.
На снимке: Рязанка Ирина Юрьевна Григорьева с сыном Святославом после принятия присяги решили ознакомиться с экспозицией музея Воздушно-десантных войск

Это уже третья присяга в жизни кадетов «Десантного братства» со дня создания клуба, который существует в 10-й рязанской школе полтора года. И место принятия присяги символичное – музей истории Воздушно-десантных войск. В гости к ребятам пришли их родители и друзья. В числе почетных гостей – представители РВВДКУ, 137-го гвардейского парашютно – десантного Рязанского ордена Красной Звезды полка, Академии ФСИН России, Федеральной службы судебных приставов, ветераны.

– В нашей школе обучаются дети с нарушениями речи, – говорит заместитель директора школы по воспитательной работе Светлана Антонова. – Общение с нашими партнерами, прежде всего, решает для детей проблему социальной адаптации. У ребят, имеющих ограниченные возможности здоровья, от природы заниженная самооценка. А вот в таком общении кадеты ощущают свою значимость, у них меняется отношение к окружающему миру.

Поздравляя детей с принятием присяги, старший научный сотрудник музея ВДВ, ветеран Великой Отечественной войны, участник военного парада в Москве в честь 70-летия Победы Владимир Инюцин вспомнил о том, как сам принимал присягу.

– Это было в 1944 году, – рассказывает Владимир Андреевич Инюцин. – Я прибыл в 22-ю бригаду 114-й воздушно-десантной дивизии после окончания снайперской школы. Дивизия формировалась в Ивановской области. Это уже было четвертое формирование. Первые три формирования погибли в боях. Тогда у нас не было таких торжественных церемониалов, как сейчас. Приехал командующий, мы приняли присягу и сразу же отправились на фронт.

Традиции кадетства, заложенные еще в имперской России, сейчас в стране активно возрождаются. В Москве и Санкт-Петербурге открываются кадетские корпуса, в Рязани во многих школах созданы кадетские классы различной направленности – казачьи, пограничные, классы спасателей и воздушно-десантного профиля.

– Это связующая нить, продолжающая традицию с момента образования института кадетства в России, – говорит руководитель военно-патриотического клуба «Десантное братство» Сергей Басовец. – Всегда мальчишки и девчонки восторженно смотрели на людей в военной форме. Сейчас они имеют возможность приобщиться к этому миру. Даже если выпускники нашего клуба не будут носить погоны в дальнейшем, то есть не станут связывать свою жизнь со службой, те знания, навыки и умения, которые ребята получили в клубе, им пригодятся в жизни. Вообще военная форма, тельняшка, голубой берет, погоны обязывают ко многому. Это не просто форма. Это готовность всегда прийти на помощь, это братство.

Присягу приняли 12 кадетов инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство». На данный момент в клубе 32 человека. В этом году выпускается (о чем искренне сожалеет) Денис Антонов.

– Я учусь в 44-й рязанской школе, а на занятия в клуб приезжаю в 10-ю школу, – говорит Денис Антонов. – У нас многие ребята из других школ. В этом и есть основная идея клуба – мы общаемся с теми, у кого есть проблемы со здоровьем, и им от этого легче. А когда все объединены идеей десант­ного братства, мы становимся еще ближе друг к другу. В клубе я по званию вице-старший сержант, по должности – инструктор. Занимаюсь строевой подготовкой, помогаю новичкам быстрее адаптироваться.

В числе тех, кто быстро овладел навыками передвижения в строю, был и Святослав Макаров. Первой с принятием присяги его поздравила мама, Ирина Юрьевна.

– На подобном мероприятии я впервые, – говорит Ирина Григорьева. – Хочу поблагодарить всех педагогов клуба. Я видела сегодня, с каким волнением ребята произносят слова присяги! Я рада, что есть такие люди в Рязани, которые организуют эту работу. Сын пришел в кадетский клуб осенью прошлого года. Накануне он мне об этом желании заявил, и я его поддер­жала. Сейчас я вижу его собранность. Появились в речи сына такие слова: «мне надо», «я должен», которые раньше не так часто были в обиходе.

После принятия присяги кадеты инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» вместе со своими педагогами отправились на два дня в санаторий «Колос». Там для них провели занятия по строевой и огневой подготовке, тактике и военной истории. Юные десантники приняли участие и в военно-спортивной игре на местности.

Статья опубликована в номере 32 (5319) от 22 февраля 2017 года
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