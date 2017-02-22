Областная общественно-политическая газета
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22 февраля 2017 года
№32 (5319)
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22.02.2017
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№32 (5319) |
Третья полоса
Собеседник
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Квартирная революция

Как в Рязанском гарнизоне реализуется программа строительства жилья для военных
Автор фото: Александр Королев. На фото: Новые дома для военных и объекты социальной сферы на Михайловском шоссе города Рязани
Фото: Александр Королев.
На снимке: Новые дома для военных и объекты социальной сферы на Михайловском шоссе города Рязани

Интересы военнослужащих в части обеспечения их жильем в регионе представляет структурное подразделение Министерства обороны РФ – государственное казенное учреждение «Западрегионжилье». В 2012 году в Рязани начало функционировать территориальное отделение этого учреждения. Возглавляет его Наталья Афанасьева. В канун Дня защитника Отечества с ней встретился наш корреспондент Вячеслав Астафьев. Разговор вели об итогах работы в 2016 году и задачах на 2017 год по обеспечению военнослужащих жильем.

Р.В. – Наталья Викторовна, что вам удалось сделать за эти пять лет?

Н.А. – Мы выполнили социальные обязательства по обеспечению военнослужащих постоянным жильем в отношении 694 семей. Учитывая многообразие различных форм обеспечения, нами проводилась работа по предоставлению как квартир в натуральном виде в домах-новостройках, так и в виде денежной выплаты – жилищной субсидии. За период деятельности 614 военнослужащих получили квартиры в натуральном виде, 80 предпочли жилищную субсидию. При этом на территории Рязанского гарнизона к настоящему времени сложилась очевидная тенденция по выбору военнослужащими такой формы обеспечения жильем, как жилищная субсидия.

Р.В. – Почему жилищная субсидия пользуется у военнослужащих повышенным спросом?

Н.А. – Подход к определению ее размера позволяет военнослужащему гарантированно приобрести жилое помещение по нормам, установленным законодательством, во всех субъектах Российской Федерации. Также предоставляется возможность самостоятельно определять характеристики (площадь, планировку, этаж) и вид приобретаемого жилого помещения (квартира, дом, коттедж). У граждан есть возможность приобрести жилое помещение, воспользовавшись жилищной субсидией, с привлечением средств материнского капитала, кредитных и собственных средств, а также использовать субсидию на приобретение строящегося жилья.

Р.В. – Продолжительность военной службы влияет на размер субсидии?

Н.А. – Размер жилищной субсидии увеличивается от продолжительности военной службы, а значит, военнослужащий будет стремиться прослужить дольше, и тем самым военные кадры будут подготовлены наиболее профессионально. Учитывая, что Минобороны России фактически прекратило строить постоянное жилье, на ближайшие годы жилищная субсидия станет основной формой обеспечения военнослужащих постоянным жильем.

Р.В. – Наталья Александровна, давайте теперь поговорим о постоянном жилье для военнослужащих. Все-таки сертификат сертификатом, а предоставленная бесплатно квартира – вариант, согласитесь, более удобный.

Н.А. – Необходимо помнить, что бесплатное жилье предоставляется Министерством обороны Российской Федерации только тем военнослужащим, которые, согласно действующему закону, имеют на него право и признаны нуждающимися в жилье в установленном порядке. Так, на 1 января 2013 года число очередников, имеющих право на постоянное жилье, составляло более 713 человек. На сегодняшний день оно уменьшилось в 4 раза, что говорит о безусловной динамике снижения очереди и стремлении решить поставленную Департаментом жилищного обеспечения Минобороны России задачу: обеспечение жильем военнослужащего, вставшего в очередь, в тот же год.

Р.В. – За счет чего удалось добиться таких результатов?

Н.А. – На мой взгляд, благодаря комплексному подходу к решению этой задачи. Мы старались использовать все предусмотренные законодательством Российской Федерации механизмы решения жилищного вопроса, разрабатывали новые подходы к созданию и эксплуатации единых информационных ресурсов учета военнослужащих и их обеспеченности жилыми помещениями.

В результате проделанной работы проблема обеспечения постоянным жильем стоит не так остро. Радостно отметить, что в перспективе проектом бюджета на 2017–2019 годы на выплату жилищной субсидии военнослужащим также предусмотрены бюджетные ассигнования в объемах не менее, чем в текущем году.

Р.В. – Вспоминаю, как в прошлом году Олег Ковалев вручал ключи от новостроек на Михайловском шоссе военным, которые вселялись в служебные квартиры. Новоселы пригласили главу региона в одну из квартир, и он лично смог оценить высокое качество строительства жилья.

Н.А. – Да, в 2016 году обеспечение военных служебными квартирами для нас стало одним из приоритетных направлений в работе. В последние годы время ожидания военнослужащими служебного жилья существенно сократилось. Главное условие – по прибытии к новому месту службы подать в территориальные органы жилищного обеспечения необходимый комплект документов и получить уведомление о включении в список на предоставление служебных жилых помещений.

Во время прохождения военной службы военнослужащий вместе с семьей проживает в благоустроенном служебном жилье. А это и квартиры, и комнаты в общежитиях, и жилые помещения маневренного фонда как в домах-новостройках, так и во вторичном жилищном фонде Минобороны. Отличительной особенностью является тот факт, что специализированные жилые помещения предоставляются для временного проживания и не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем.

Р.В. – В последнее время наблюдается значительное увеличение численности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Какое жилье предоставляется этой категории граждан?

Н.А. – Принято решение использовать имеющийся жилищный фонд в качестве маневренного фонда. Жилые помещения указанной категории полностью отвечают всем требованиям и не уступают по комфортности служебному жилью. Как правило, это жилые помещения в домах-новостройках. В прошедшем году в нашем гарнизоне заселение военнослужащих рядового и сержантского состава велось очень активно.

Р.В. – Наталья Александровна, что предполагается сделать в 2017 году?

Н.А. – Сейчас готовятся изменения в действующие нормативные правовые акты. Будут определены основные критерии по отнесению населенных пунктов к близлежащим. Также будет установлена средняя норма предоставления специализированных жилых помещений в размере 12 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека.

Главное, чего удалось достичь за годы работы в целом, – значительно минимизировать объем пустующего фонда, заселить его и сократить количество нуждающихся военнослужащих как в постоянном, так и в служебном жилье. Результаты деятельности отделения сформировали у военных устойчивое мнение, что получение жилья от Министерства обороны РФ – это реальность. В новом, 2017 году мы продолжим работать в этом направлении и будем развиваться, учитывая накопленный опыт и потенциал.

Статья опубликована в номере 32 (5319) от 22 февраля 2017 года
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