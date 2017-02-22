Дружить с природой все должны

Особая надежда на подрастающее поколение

Церемония открытия Года экологии в системе образования Рязанской области состоялась в минувшую пятницу в Доме общественных организаций.

В ней приняли участие более 200 ребят из 10 муниципальных образований региона, педагоги, общественные деятели, представители детского эколого-биологического центра и общественных организаций.

Были подведены итоги реализации региональной конкурсной программы «ЭкоБум», всероссийского сетевого проекта «Малая Тимирязевка», общероссийских акций и конкурсов, организованных экологическим движением «Кедр». Победителям конкурсов были вручены призы.

В числе победителей проекта «Малая Тимирязевка» – Анастасия Ахмедзянова, которая на пришкольном участке вырастила прекрасные арбузы и дыни. Старшеклассница Дарья Сафронова из Высоковской средней школы Рыбновского района стала победителем двух номинаций конкурсов, организованных экологическим движением «Кедр», а в номинации социальной рекламы победителем стал рязанский школьник Роман Путилин, который изобрел уникальный пылесос из пластиковых бутылок.

Участниками конкурсной программы «ЭкоБум» стали представители 50 образовательных учреждений области, в том числе 23 школ города Рязани, 4-х областных учреждений и одного некоммерческого партнерства. Собрано свыше 45 тонн макулатуры, что позволит спасти 564 дерева. Максимальный результат показала гимназия №5 г. Рязани. Гимназисты собрали более 4 тысяч килограммов макулатуры.

– В нашей школе мы проводим исследовательскую работу, которая связана и с экологией, и с историческим наследием нашего района. Например, мы нашли в нашей округе старовозрастные деревья. Некоторые из них в обхвате более 3 метров. Такие деревья нужно сохранять и выяснять не только их возраст, но и кем они были посажены. Мы постараемся продолжить наши исследования, – сказала Дарья Сафронова из Высоковской школы.

Собравшихся поздравили министр образования Ольга Щетинкина, заместитель министерства природопользования Игорь Тишин, Герой России, председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества Михаил Малахов, руководитель Экологического рязанского альянса Евгений Рыбаков. С поздравлением, записанным заранее на видео, к ребятам обратился ведущий телепередачи «В мире животных» Николай Дроздов.

По словам наставников юннатов, уборка мест отдыха, сбор макулатуры или изготовление скворечников и кормушек – работа несложная, но очень важная, потому что позволяет детям понять, как важно беречь природу.