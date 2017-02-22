Живи, дерево!

Рязанскую область ждет массовое озеленение

Министерство природопользования предложило отметить Год экологии посадкой деревьев в населенных пунктах Рязанской области.

Об этом шла речь на совещании министерства природопользования с руководителями лесничеств Рязанской области, которое состоялось в информационно-аналитическом центре «Рязанский лес».

Министр природопользования Сергей Карабасов поставил перед начальниками лесничеств области задачу составить графики посадки деревьев в районах муниципалитетов области, заключить договоры на поставку саженцев и кустарников. На совещании говорили о том, что в качестве посадочного материала можно использовать и деревца, и кустарники, которые выкорчевывают при расчистке земель сельскохозяйственного назначения.

На совещании были подведены итоги выполнения планов по воспроизводству и использованию лесов в 2016 году и озвучены планы на 2017 год. Немаловажная роль в предстоящем году отведена усилению надзорных мероприятий в природоохранной сфере.

Большое внимание уделили вопросам привлечения к административной ответственности лесопользователей, нарушающих лесное законодательство.

На совещании обсудили подготовку к пожароопасному периоду, оснащение транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС.

По итогам совещания Сергей Карабасов поручил обратить особое внимание на осуществление строгого контроля за проведением арендаторами лесовосстановительных работ, поблагодарил присутствующих за плодотворную работу и ответственное отношение к делу.