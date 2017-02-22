Мода на спорт

Вчера в Москве завершился чемпионат России по легкой атлетике. Принимали в нем участие и рязанские спортсмены-бегуны. Лучшие из лучших. По крайней мере, быстрее их на сегодняшний день в регионе, пожалуй, и нет. Однако результаты на общероссийском фоне весьма скромные – наши места, в основном, во второй, третьей, а то и четвертой десятке. О призах пока речь не идет. Почему так?

На этот вопрос специалист из региональной сферы спорта высших достижений ответил, что для взращивания конкурентоспособных легкоатлетов нужна выстроенная система, где есть все необходимые условия, селекция и т.д., а у нас ее нет. «Будет конкуренция внутри региона – будут и результаты», – пояснили мне. Кроме того, по словам моего консультанта, есть у нас проблема и с тренерами: «Члены сборной РФ в тренеры работать не идут, а «старички» устали, да и тренеров готовят спустя рукава. Система оплаты труда ориентирована на массовость, не на результат».

Очевидно, наличие конкуренции важно не только для экономики. И очевидно, что уровень вовлеченности рязанцев в спорт по-прежнему оставляет желать лучшего. И здесь лично у меня возникает немало вопросов. Если посмотреть календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в Рязанской области ежегодно, хотя бы только вторую его часть, посвященную массовому спорту, то мы увидим, что в нем в 2016 году было более 140 мероприятий самой различной направленности. То есть чуть ли не каждый третий день у рязанцев была возможность поучаствовать в каком-либо спортивном состязании. И это только областной план. У каждого муниципалитета вдобавок есть свои подобные документы. Немало в них кроссов, пробегов, в областном центре даже есть проект под названием «Бежим круглый год», реализуемый профильным управлением администрации города… А конкуренции все равно нет. То есть по-серьезному увлеченных легкой атлетикой мальчишек и девчонок слишком мало для того, чтобы рязанские имена почаще звучали на состязаниях российского и более масштабного уровней. Может быть, это происходит потому, что все эти плановые спортивные события проходят как-то уж слишком незаметно для большинства рязанцев, не захватывают дух, не зажигают огонь в глазах и не пробуждают желания быть, как они, – сильными, быстрыми, молодыми, красивыми, то есть, как говорят злые языки, проходят «для галочки», а в лучшем случае, только для узкого круга участников? Нередко можно услышать, что сегодня модно заниматься спортом... Но каждый раз, приходя на легкоатлетические соревнования, я слышу от тренеров сетование на то, что участников год от года все меньше.

Возьмем, к примеру, одну из соседних областей. В Ярославской в прошлом году было проведено 8 открытых легкоатлетических забегов на полумарафонские и марафонские дистанции, в каждом из которых приняли участие по несколько тысяч бегунов, приехавших в Тутаев, Углич, Мышкин, Переславль, Кострому, Рыбинск, Ярославль, Ростов Великий (города проведения соревнований) со всей России. Забеги проводились по центру городов, в праздничном оформлении, с поддержкой болельщиков. В этом году Тульская область сообщила об открытой регистрации на серию легкоатлетических соревнований, которые пройдут в регионе в весенне-летний период. В Королеве объявлен ребрендинг космического марафона – к забегу с сорокалетней историей теперь прибавилось еще несколько не менее масштабных стартов. Вот это – настоящая агитация и пропаганда спорта вообще и легкой атлетики, в частности.

Впрочем, начало проведения по-настоящему массовых состязаний положено и в Рязанской области. Идет подготовка ко второму марафону «Слава Добрыни» в Шилове, в этом году организаторы и шиловцы ожидают увеличения числа участников. Вот-вот будет объявлено о проведении первого в современной истории Рязани масштабного легкоатлетического забега, который также соберет тысячи любителей бега со всей России. Остается надеяться, что эти усилия не пропадут даром и скоро имена наших спортсменов будут звучать среди победителей самых статусных забегов.