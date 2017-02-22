Мода на спорт

Областная общественно-политическая газета
00:43 МСК
Среда
22 февраля 2017 года
№32 (5319)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
«Дорожные карты», упрощающие ведение бизнеса в Рязанской области, утверждены на заседании Штаба по улучшению состояния инвестиционного и предпринимательского климата и Совета по инвестициям регионаВ Рязанской области 13 работодателей отказались присоединиться к Соглашению о минимальной заработной плате на 2017 год Молочная прибавка: в Рязанской области растут суточные надои Полицейские подарили 120 книг Рязанской детской библиотеке Рязанский легкоатлет Александр Именин вошел в десятку лидеров забега на 5000 метров на чемпионате России В Рязани налоговики помогли вернуть законные адреса их владельцамТысячи имен уроженцев г. Ряжска и Ряжского района Рязанской области увековечены в седьмом томе книги «Солдаты Победы»В преддверии праздников работу ярмарок выходного дня в Рязани активизируютШкольники Рязанской области получили награды литературно-исторического конкурса в День родного языкаПолномочия и функции минстроя Рязанской области уточнят, чтобы избежать появления обманутых дольщиковРязанские школьники продемонстрировали таланты и знание народных традиций В Касимове Рязанской области стартовал новый социальный проект «Почетные граждане» Жители Рязанской области могут поучаствовать в создании «Карты убитых дорог» ОНФ По итогам прошлого года Рязанская область вошла в 20 лучших регионов по качеству жизни Участники «круглого стола» в Рязанском госуниверситете говорили о «языковой экологии» В сугробе у дома житель Рязанской области прятал марихуану Заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних прошло в правительстве Рязанской области Рязанская область будет представлена на международной выставке «Интурмаркет (ITM) – 2017» Жителей Рязанской области, пострадавших от действий интернет-мошенницы, просят обратиться в полицию В Рязани к пропуску паводковых вод готовыОбеспечение безопасности в День защитника Отечества обсудили на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Рязанской областиРязанская почта сообщает о режиме работы в праздничные дниРязанские молочники и сыроделы накормили горожан бесплатноГлава Рязанского региона Николай Любимов: «Жители должны сами определять, что нужно сделать в их дворах, микрорайонах, а мы должны поддерживать эти начинания»Рязанские школьники укомплектовали боевые корабли и захватили «языков» на историческом квесте
Главная страница / Новости Рязани и области
22.02.2017
Просмотров: 39
№32 (5319) |
Третья полоса
Авторская колонка
Версия для печати

Мода на спорт

Мода на спорт

Вчера в Москве завершился чемпионат России по легкой атлетике. Принимали в нем участие и рязанские спортсмены-бегуны. Лучшие из лучших. По крайней мере, быстрее их на сегодняшний день в регионе, пожалуй, и нет. Однако результаты на общероссийском фоне весьма скромные – наши места, в основном, во второй, третьей, а то и четвертой десятке. О призах пока речь не идет. Почему так?

На этот вопрос специалист из региональной сферы спорта высших достижений ответил, что для взращивания конкурентоспособных легкоатлетов нужна выстроенная система, где есть все необходимые условия, селекция и т.д., а у нас ее нет. «Будет конкуренция внутри региона – будут и результаты», – пояснили мне. Кроме того, по словам моего консультанта, есть у нас проблема и с тренерами: «Члены сборной РФ в тренеры работать не идут, а «старички» устали, да и тренеров готовят спустя рукава. Система оплаты труда ориентирована на массовость, не на результат».

Очевидно, наличие конкуренции важно не только для экономики. И очевидно, что уровень вовлеченности рязанцев в спорт по-прежнему оставляет желать лучшего. И здесь лично у меня возникает немало вопросов. Если посмотреть календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в Рязанской области ежегодно, хотя бы только вторую его часть, посвященную массовому спорту, то мы увидим, что в нем в 2016 году было более 140 мероприятий самой различной направленности. То есть чуть ли не каждый третий день у рязанцев была возможность поучаствовать в каком-либо спортивном состязании. И это только областной план. У каждого муниципалитета вдобавок есть свои подобные документы. Немало в них кроссов, пробегов, в областном центре даже есть проект под названием «Бежим круглый год», реализуемый профильным управлением администрации города… А конкуренции все равно нет. То есть по-серьезному увлеченных легкой атлетикой мальчишек и девчонок слишком мало для того, чтобы рязанские имена почаще звучали на состязаниях российского и более масштабного уровней. Может быть, это происходит потому, что все эти плановые спортивные события проходят как-то уж слишком незаметно для большинства рязанцев, не захватывают дух, не зажигают огонь в глазах и не пробуждают желания быть, как они, – сильными, быстрыми, молодыми, красивыми, то есть, как говорят злые языки, проходят «для галочки», а в лучшем случае, только для узкого круга участников? Нередко можно услышать, что сегодня модно заниматься спортом... Но каждый раз, приходя на легкоатлетические соревнования, я слышу от тренеров сетование на то, что участников год от года все меньше.

Возьмем, к примеру, одну из соседних областей. В Ярославской в прошлом году было проведено 8 открытых легкоатлетических забегов на полумарафонские и марафонские дистанции, в каждом из которых приняли участие по несколько тысяч бегунов, приехавших в Тутаев, Углич, Мышкин, Переславль, Кострому, Рыбинск, Ярославль, Ростов Великий (города проведения соревнований) со всей России. Забеги проводились по центру городов, в праздничном оформлении, с поддержкой болельщиков. В этом году Тульская область сообщила об открытой регистрации на серию легкоатлетических соревнований, которые пройдут в регионе в весенне-летний период. В Королеве объявлен ребрендинг космического марафона – к забегу с сорокалетней историей теперь прибавилось еще несколько не менее масштабных стартов. Вот это – настоящая агитация и пропаганда спорта вообще и легкой атлетики, в частности.

Впрочем, начало проведения по-настоящему массовых состязаний положено и в Рязанской области. Идет подготовка ко второму марафону «Слава Добрыни» в Шилове, в этом году организаторы и шиловцы ожидают увеличения числа участников. Вот-вот будет объявлено о проведении первого в современной истории Рязани масштабного легкоатлетического забега, который также соберет тысячи любителей бега со всей России. Остается надеяться, что эти усилия не пропадут даром и скоро имена наших спортсменов будут звучать среди победителей самых статусных забегов.

Статья опубликована в номере 32 (5319) от 22 февраля 2017 года
Живи, дерево!
Рязанскую область ждет массовое озеленение
Лада Петрова
Есть место открытиям
В Рязани назвали имена лучшего учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования
Людмила Иванова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Память
Никто не забыт
Тысячи имен уроженцев г. Ряжска и Ряжского района увековечены в седьмом томе книги «Солдаты Победы»
Ирина Сизова
Общество
Душевно и с размахом
Проводы зимы обещают быть веселыми
Ольга Трубушкина
Вести районов
Вести районов
Общество
Поручение главы региона
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов дал поручение активизировать работу ярмарок выходного дня
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Рязанцам обеспечат безопасные праздники
Особое внимание будет уделено местам массового пребывания людей
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Региону поставили оценку
Рязанская область вошла в число 20 лучших регионов по качеству жизни
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Главное – профилактика
Заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних прошло в правительстве области
Людмила Иванова
Общество
Разбитые дороги нанесут на карту
Жители региона могут поучаствовать в новом масштабном проекте ОНФ
Татьяна Железнова
Культура
Корни слова – жизни корни
День родного языка в Рязани отметили вебинаром и детским конкурсом
Татьяна Клемешева
Общество
Конец «виртуального переезда»
В Рязани налоговики помогли вернуть законные адреса их владельцам
Юрий Евстифеев
Собеседник
Квартирная революция
Как в Рязанском гарнизоне реализуется программа строительства жилья для военных
Вячеслав Астафьев
Экология
Дружить с природой все должны
Особая надежда на подрастающее поколение
Лада Петрова
Достижение
Есть место открытиям
В Рязани назвали имена лучшего учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования
Людмила Иванова
Общество
Торжественно клянусь
Воспитанники инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» приняли присягу кадета
Вячеслав Астафьев
Наука
Начинающие и перспективные
41 проект представили молодые сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании на научно-технической конференции предприятия
Марина Шерфединова
№ 32 (5319) от
22 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Никто не забыт
Тысячи имен уроженцев г. Ряжска и Ряжского района увековечены в седьмом томе книги «Солдаты Победы»
Душевно и с размахом
Проводы зимы обещают быть веселыми
В помощь активным жителям, в защиту дольщиков
Ряд законопроектов одобрен на заседании областного правительства
Поручение главы региона
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов дал поручение активизировать работу ярмарок выходного дня
Рязанцам обеспечат безопасные праздники
Особое внимание будет уделено местам массового пребывания людей
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru