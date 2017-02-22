В помощь активным жителям, в защиту дольщиков

Ряд законопроектов одобрен на заседании областного правительства

Заседание провел временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов.

Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся деятельности в сфере охраны окружающей среды и лесных отношений. Кроме того, были рассмотрены изменения в ряд государственных программ Рязанской области.

В частности, был представлен законопроект, на основании которого предлагается дополнить госпрограмму «Развитие местного самоуправления и гражданского общества на 2016-2020 годы» новой подпрограммой, направленной на поддержку местных инициатив граждан на территориях городских округов, городских и сельских поселений Рязанской области. Бюджетам муниципальных образований на основе конкурсного отбора будут предоставлены субсидии на софинансирование таких мероприятий. В 2017 году планируется реализовать не менее 25 проектов, в том числе по реконструкции и ремонту объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, благоустройству, организации детских площадок, строительству спортивных объектов, обустройству мест массового отдыха населения. Запланировано также проведение областных конкурсов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления в регионе.

Глава региона Николай Любимов подчеркнул, что развитие муниципальных образований, как городов, так и сельских населенных пунктов, через реализацию общественных инициатив имеет очень важное значение. «ТОСы – это ячейки местного самоуправления на местах, через них можно выяснять мнение людей по тем или иным вопросам, которые затрагивают их интересы, – сказал Николай Любимов. – В этом направлении надо активно двигаться, общаться с людьми. Это касается, в том числе, и первых лиц муниципальных образований области. Это послужит делу дальнейшего укрепления взаимопонимания с обществом. То, что будет оказываться поддержка местным инициативам, в том числе финансовая, очень важно для людей. Жители должны сами определять, что нужно сделать в их дворах, микрорайонах, а мы должны поддерживать эти начинания».

На заседании был также одобрен законопроект, на основании которого уточняются в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве полномочия и функции министерства строительного комплекса Рязанской области, регламентирующие взаимодействие с застройщиками и контроль за их деятельностью по строительству многоквартирных домов с привлечением денежных средств граждан. «Вносимые изменения касаются контроля долевого строительства в области, и его надо осуществлять максимально эффективно, чтобы избежать появления обманутых дольщиков и, соответственно, негативных последствий», – подчеркнул глава региона Николай Любимов.

В ходе заседания правительства глава региона Николай Любимов вручил почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью» руководителю Управления федерального казначейства по Рязанской области Юрию Карпову.