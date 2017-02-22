Областная общественно-политическая газета
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22 февраля 2017 года
№32 (5319)
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22.02.2017
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№32 (5319) |
Вторая полоса
Общество
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Поручение главы региона

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов дал поручение активизировать работу ярмарок выходного дня

На заседании областного правительства глава региона Николай Любимов заявил о необходимости активного продолжения ярмарок выходного дня. Он подчеркнул, что в преддверии праздников – Дня защитника Отечества, широкой Масленицы и Международного женского дня 8 Марта – необходимо максимально широко организовать торговлю продукцией рязанских сельхозтоваропроизводителей. Глава региона поставил задачу еще раз проверить торговые площадки с точки зрения удобства для покупателей и продавцов, а также обеспечения их безопасности.

Еженедельные ярмарки выходного дня организованы министерством экономического развития и торговли Рязанской области и региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия. Они проводятся во всех районах и на нескольких площадках г. Рязани. Всего действует 85 ярмарок.

Свою продукцию на ярмарках представляют более 440 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий региона. Покупателям традиционно предлагается широкий ассортимент молочных и мясных продуктов питания, хлебобулочных и кондитерских изделий, картофеля и овощей, а также ряд других товаров. Минимальная стоимость набора из 23 социально значимых продуктов питания в Рязанской области отмечается на ярмарках выходного дня.

Статья опубликована в номере 32 (5319) от 22 февраля 2017 года
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