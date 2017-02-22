Рязанцам обеспечат безопасные праздники

Особое внимание будет уделено местам массового пребывания людей

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов провел совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Рязанской области. В работе приняли участие руководители региональных министерств, УМВД, ГУ МЧС, администрации города Рязани.

В ходе заседания рассматривались вопросы обеспечения антитеррористической безопасности во время проведения Дня защитника Отечества и других массовых праздничных мероприятий.

Николай Любимов отметил, что традиционно в этот период проходит много мероприятий с участием большого количества людей, в связи с чем защите мест массового пребывания граждан нужно уделить самое серьезное внимание. «Профильным структурам необходимо приложить максимум сил, предпринять все меры, чтобы обеспечить безопасность жителей, не допустить нарушений общественного порядка, тем более проявлений экстремизма и терроризма. Такие задачи ставят Президент РФ В.В. Путин и Национальный антитеррористический комитет», – подчеркнул Николай Любимов.

Руководитель региона поручил провести все необходимые мероприятия по охране предприятий транспорта, жизнеобеспечения, промышленности и энергетики, а также выстроить взаимодействие всех сил и средств: органов государственной власти, правоохранительных структур, МЧС, учреждений здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунальной сферы и других ведомств.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы, связанные с антитеррористической защищенностью объектов топливно-энергетического комплекса и реализацией на территории Рязанской области мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ.