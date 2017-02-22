Региону поставили оценку

Областная общественно-политическая газета
00:42 МСК
Среда
22 февраля 2017 года
№32 (5319)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Рязанские школьники укомплектовали боевые корабли и захватили «языков» на историческом квестеВ Рязани к пропуску паводковых вод готовыШкольники Рязанской области получили награды литературно-исторического конкурса в День родного языка«Дорожные карты», упрощающие ведение бизнеса в Рязанской области, утверждены на заседании Штаба по улучшению состояния инвестиционного и предпринимательского климата и Совета по инвестициям регионаРязанские школьники продемонстрировали таланты и знание народных традиций В Рязанской области 13 работодателей отказались присоединиться к Соглашению о минимальной заработной плате на 2017 год По итогам прошлого года Рязанская область вошла в 20 лучших регионов по качеству жизни Заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних прошло в правительстве Рязанской области Рязанские молочники и сыроделы накормили горожан бесплатноМолочная прибавка: в Рязанской области растут суточные надои В сугробе у дома житель Рязанской области прятал марихуану Рязанский легкоатлет Александр Именин вошел в десятку лидеров забега на 5000 метров на чемпионате России В Касимове Рязанской области стартовал новый социальный проект «Почетные граждане» Тысячи имен уроженцев г. Ряжска и Ряжского района Рязанской области увековечены в седьмом томе книги «Солдаты Победы»Жители Рязанской области могут поучаствовать в создании «Карты убитых дорог» ОНФ В Рязани налоговики помогли вернуть законные адреса их владельцамУчастники «круглого стола» в Рязанском госуниверситете говорили о «языковой экологии» Рязанская почта сообщает о режиме работы в праздничные дниГлава Рязанского региона Николай Любимов: «Жители должны сами определять, что нужно сделать в их дворах, микрорайонах, а мы должны поддерживать эти начинания»Полицейские подарили 120 книг Рязанской детской библиотеке Обеспечение безопасности в День защитника Отечества обсудили на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Рязанской областиВ преддверии праздников работу ярмарок выходного дня в Рязани активизируютРязанская область будет представлена на международной выставке «Интурмаркет (ITM) – 2017» Полномочия и функции минстроя Рязанской области уточнят, чтобы избежать появления обманутых дольщиковЖителей Рязанской области, пострадавших от действий интернет-мошенницы, просят обратиться в полицию
Главная страница / Новости Рязани и области
22.02.2017
Просмотров: 36
№32 (5319) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Региону поставили оценку

Рязанская область вошла в число 20 лучших регионов по качеству жизни

Такие данные приводит РИА Рейтинг – универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Исследования по итогам 2016 года проводились среди 85 субъектов РФ. При расчете рейтинга проводится анализ 72 показателей, которые объединены в 11 групп. Эти группы характеризуют основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия населения; безопасность проживания; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье людей и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень развития экономики и малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. В 2016 году в число лидеров по улучшению позиций вошла Рязанская область, прибавив 7 мест по сравнению с 2015 годом. Рейтинговый балл региона составил 49,94. Таким образом, по качеству жизни Рязанская область заняла 20 место в рейтинге 85 субъектов РФ.

Статья опубликована в номере 32 (5319) от 22 февраля 2017 года
Рязанцам обеспечат безопасные праздники
Особое внимание будет уделено местам массового пребывания людей
По материалам официального сайта Правительства области
Главное – профилактика
Заседание региональной комиссии по делам несовершеннолетних прошло в правительстве области
Людмила Иванова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Память
Никто не забыт
Тысячи имен уроженцев г. Ряжска и Ряжского района увековечены в седьмом томе книги «Солдаты Победы»
Ирина Сизова
Общество
Душевно и с размахом
Проводы зимы обещают быть веселыми
Ольга Трубушкина
Вести районов
Вести районов
Общество
В помощь активным жителям, в защиту дольщиков
Ряд законопроектов одобрен на заседании областного правительства
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Поручение главы региона
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов дал поручение активизировать работу ярмарок выходного дня
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Разбитые дороги нанесут на карту
Жители региона могут поучаствовать в новом масштабном проекте ОНФ
Татьяна Железнова
Культура
Корни слова – жизни корни
День родного языка в Рязани отметили вебинаром и детским конкурсом
Татьяна Клемешева
Общество
Конец «виртуального переезда»
В Рязани налоговики помогли вернуть законные адреса их владельцам
Юрий Евстифеев
Собеседник
Квартирная революция
Как в Рязанском гарнизоне реализуется программа строительства жилья для военных
Вячеслав Астафьев
Экология
Дружить с природой все должны
Особая надежда на подрастающее поколение
Лада Петрова
Экология
Живи, дерево!
Рязанскую область ждет массовое озеленение
Лада Петрова
Авторская колонка
Мода на спорт
Светлана Максимова
Достижение
Есть место открытиям
В Рязани назвали имена лучшего учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования
Людмила Иванова
Общество
Торжественно клянусь
Воспитанники инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» приняли присягу кадета
Вячеслав Астафьев
Наука
Начинающие и перспективные
41 проект представили молодые сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании на научно-технической конференции предприятия
Марина Шерфединова
№ 32 (5319) от
22 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Никто не забыт
Тысячи имен уроженцев г. Ряжска и Ряжского района увековечены в седьмом томе книги «Солдаты Победы»
Душевно и с размахом
Проводы зимы обещают быть веселыми
В помощь активным жителям, в защиту дольщиков
Ряд законопроектов одобрен на заседании областного правительства
Поручение главы региона
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов дал поручение активизировать работу ярмарок выходного дня
Рязанцам обеспечат безопасные праздники
Особое внимание будет уделено местам массового пребывания людей
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru