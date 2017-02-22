Разбитые дороги нанесут на карту

Жители региона могут поучаствовать в новом масштабном проекте ОНФ

К интерактивному проекту Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», который уже запущен на федеральном уровне, присоединилась и Рязанская область. Накануне проект представили журналистам рязанские активисты ОНФ на пресс-конференции.

Новый проект направлен на улучшение качества дорог. На интернет-сайте www.dorogi-onf.ru размещена интерактивная карта, на которой каждый неравнодушный гражданин, зарегистрировавшись, может отметить проблемные участки дорог. Добавленный участок маркируется красным цветом, после внесения его в план ремонта цвет меняется на желтый, после ремонта – на зеленый.

Региональным координатором проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» стал член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Сергей Тарасов. Вместе с ним пояснения журналистам дали руководитель исполкома рязанского отделения ОНФ Евгений Зызин и активист движения Дмитрий Панкратов. Евгений Зызин обратил внимание, что инициатива «фронтовиков» предполагает тесное взаимодействие с органами власти. Рязанские активисты ОНФ дважды в месяц будут составлять по материалам сайта запросы и направлять их в областное министерство транспорта и автомобильных дорог с просьбой внести самые проблемные участки в плановый ремонт на 2017-2018 год.

Хотя проект заработал недавно, на карту Рязанской области уже нанесены несколько участков. В их числе – дороги в Рязани по улице Большой и по улице Пушкина от дома 45 до дома 49, дорога к деревне Волшута в Михайловском районе и другие.