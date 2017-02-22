Областная общественно-политическая газета
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22 февраля 2017 года
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22.02.2017
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№32 (5319) |
Вторая полоса
Культура
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Корни слова – жизни корни

День родного языка в Рязани отметили вебинаром и детским конкурсом
Автор фото: Александр Королев. На фото: Одна из победительниц конкурса «Язык наш – древо жизни на земле» Мария Коваль и ее учитель Людмила Журавлева
Фото: Александр Королев.
На снимке: Одна из победительниц конкурса «Язык наш – древо жизни на земле» Мария Коваль и ее учитель Людмила Журавлева

Аз есмь язык

Цветы, листья, геометрические орнаменты – эти элементы писцы часто вплетали в старославянские буквицы. Но у современных последователей древних художников фантазия куда шире. Участница конкурса «Язык наш – древо жизни на земле» прислала рисунок с буквой «Я», в которую вписаны небо, солнце, река и идущий мимо крестьянин.

Эта лаконичная и яркая метафора единения человека и языка украсила собой церемонию подведения итогов, которая состоялась в областной библиотеке имени Горького.

В областном литературно-историческом конкурсе приняли участие юные исследователи и художники от 6 до 18 лет. Они присылали сочинения и рисунки, посвященные небесным покровителям, традициям православного паломничества и праздников, влиянию русских святых на общество и культуру, развитию русского языка. Мария Коваль учится в 11 классе Калининской средней школы Ухоловского района. «Я писала о Сергии Радонежском, его личности, поступках и значении для русского народа», – рассказала девушка. Помогала ей учительница русского языка и литературы Людмила Журавлева. За свой труд Мария получила первый приз в старшей возрастной группе.

Наградить ребят и по­благодарить их за внимание и любовь к родному языку пришли заместитель министра образования области Александр Кирьянов, о. Дмитрий (Корнилов), директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина и директор областного художественного музея имени И.П. Пожалостина Марина Котова. «Мне посчастливилось присутствовать в Московском Кремле в День народного единства в прошлом году, когда Президент Владимир Путин вручал награды за популяризацию русского языка и культуры во всем мире. Вам продолжать наши традиции. Прекрасно, что вы – носители языка – знаете его, любите и бережете!» – отметила Наталья Гришина.

Подарком для всех участников церемонии награждения стали выступления образцового поэтического театра «Сказ», вокальных ансамблей «Радуга» и «Дети Солнца» и других юных артистов. А призерам и победителям конкурса в дополнение к грамотам подарили книги о русской истории и культуре, чтобы их знания только крепли. Ведь, как отметил о. Дмитрий (Корнилов), «в церковном понимании «язык» – это и есть народ», и общие традиции укрепляются с помощью родной речи.

Урок речевой экологии

О том, как прививать детям любовь к русскому языку, говорили участники научно-методического «круглого стола», посвященного Международному дню родного языка и Дню памяти академика И.И. Срезневского. На мероприятии в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина собрались ученые и педагоги со всей области. Также желающие со всей России могли присоединиться к обсуждению дистанционно – встреча проходила в формате вебинара.

Возможностями современных технологий воспользовался проректор по научной работе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, доктор филологических наук Юрий Дорофеев. Он поблагодарил российских и, в частности, рязанских коллег за содействие. «Наши дети всегда с интересом изучали русский язык. Возможно, именно благодаря учителям русской словесности результаты «крымской весны» именно такие, какими мы с вами их знаем», – отметил Юрий Владимирович.

Во время мероприятия обсудили немало аспектов сохранения и развития рус­ского языка и культуры. Член Общественной палаты РФ, доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики Ольга Воронова говорила об отслеживании «экологии языка». В свою очередь руководитель лаборатории лингводидактики и инновационных технологий обучения русскому языку РГУ Елена Архипова убеждала педагогов в необходимости знакомить детей через тексты с «героями нашего времени». Жизнь русского языка невозможна без внимания к современным реалиям, тщательного отбора лучших элементов речи и духовно-нравственного воспитания, основанного на знании истории и культуры, уверены участники «круглого стола».

Статья опубликована в номере 32 (5319) от 22 февраля 2017 года
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