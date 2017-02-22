Конец «виртуального переезда»

В Рязани налоговики помогли вернуть законные адреса их владельцам

В Рязанской торгово-промышленной палате состоялось заседание «круглого стола», участники которого – представители городских предприятий и организаций – были успокоены; указанные в их учредительных документах и лицензиях адреса начали опять обретать правовой статус.

Газета «Рязанские ведомости» в статье «Виртуальный переезд», опубликованной 24 января, уже писала об этом недоразумении: «В процессе инвентаризации, проведенной в апреле 2016 года, объекты, имеющие в адресе вместо улицы название «район», получили новое название, выбранное из рекомендуемого перечня элементов улично-дорожной сети – «планировочный район».

В этой же статье начальник отдела перспективного развития управления капитального строительства администрации города Рязани Сергей Алешин объяснил, каким образом возникло несоответствие в названиях:

«До середины 2014 года функцию по присвоению адресов осуществляло Рязанское БТИ. А теперь, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года №443-ФЗ, эти полномочия переданы органам местного самоуправления. В настоящее время присвоением и аннулированием адресов занимается управление капитального строительства администрации города. На него возложены обязанности по ведению ФИАС. Любые изменения в системе управления адресной базы данных утверждаются на федеральном уровне и согласовываются с управлением ФНС».

Иными словами, к «району» неведомо кто добавил слово «планировочный», и множеству бизнесменов тут же потребовалось нести колоссальные затраты: менять учредительные документы и лицензии. Разумеется, они с этим не согласились.

Директор департамента правового обеспечения АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» Галина Александрова объясняла на страницах нашей газеты, что изменение юридического адреса привело к очень серьезным последствиям даже для этого, самого крупного предприятия региона.

– Могут просто остановиться все платежи предприятия, что парализует нашу работу. Стоит вспомнить и о многочисленных объектах, которым вменяют теперь необходимость перерегистрации. Помимо значительных финансовых затрат, весь этот процесс займет много времени. Изменения адреса носят чисто технический характер, и это необходимо устранить. Мы неоднократно поднимали эту проблему, обращались и в налоговые органы, и в администрацию города, однако пока безрезультатно, – заявила Галина Александрова.

Устранением недоразумения активно занялась Рязанская торгово-промышленная палата. Ее президент Татьяна Гусева обратилась к руководителю регионального управления Федеральной налоговой службы Вячеславу Морозову. Тот очень оперативно отреагировал. По его просьбе решением проблем занялись чиновники федерального уровня. Принципиальные вопросы он решил. Подключилось к активной работе и управление капстроительства городской администрации. Приходится, правда, до сих преодолевать множество технических трудностей, чтобы в соответствующих компьютерных программах из словосочетания «планировочный район» удалить в ФИАС, а особенно в ЕГРЮЛ, прилагательное «планировочный».

Дело с мертвой точки сдвинулось – такой вывод сделали участники «круглого стола», прошедшего сегодня в Рязанской ТПП. Татьяна Гусева передала налоговикам благодарственное письмо Вячеславу Морозову.