Областная общественно-политическая газета
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22 февраля 2017 года
№32 (5319)
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22.02.2017
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№32 (5319) |
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Память
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Никто не забыт

Тысячи имен уроженцев г. Ряжска и Ряжского района увековечены в седьмом томе книги «Солдаты Победы»
Автор фото: Александр Королев | Никто не забыт
Фото: Александр Королев.

В областной библиотеке имени Горького прошла презентация только что вышедшего из печати очередного тома, посвященного фронтовикам из города Ряжска и Ряжского района. Более 15 тысяч уроженцев района ушли во время Великой Отечественной войны на фронт, многие из них вернулись домой с Победой и прожили большую достойную жизнь. Назвать имя каждого из них – благородная миссия авторского коллектива книги.

Во главе этого проекта вот уже четверть века стоит И.Н. Антошина. Начиная в 2010 году издание книги «Солдаты Победы. 1941-1945 гг.», авторская группа стремилась увековечить имя каждого фронтовика, ведь каждый, кто защищал Отечество, рискуя жизнью, – герой. Им посвящена книга, точка в работе над которой не поставлена.

Научным консультантом выступила доктор исторических наук, профессор РГУ имени С.А. Есенина Е.А. Кирьянова. Следует отметить, что каждый из томов книги «Солдаты Победы», так же как и тома Рязанской областной Книги Памяти, вобрал в себя серьезные научные комментарии, подготовленные лучшими историками региона. Вот и в 7-м томе рассказывается о том, как ряжцы и бойцы бригады морской пехоты остановили врага в 15 километрах от города. В прошлом году город Ряжск и село Нагорное Журавинского сельского поселения были удостоены почетного звания «Рубеж воинской доблести».

Органичной частью вошли в книгу «Солдаты Победы» поэтические строки, посвященные Великой Отечественной войне, авторами которых стали поэты-рязанцы. Среди них достойное место занимает и уроженец Ряжска поэт Владимир Силкин. Другой известный поэт Нурислан Ибрагимов, художник-дизайнер книги, выступил на презентации со своими стихами и песнями.

У книги сложился замечательный творческий коллектив. Технический редактор издания – прекрасный специалист Т.И. Ионкина. С первого дня работает в группе по подготовке Рязанской областной Книги Памяти и книги «Солдаты Победы» известный архивист Е.Н. Поздняк. Над ряжским томом трудились историки-краеведы, юные волонтеры, музейные работники г. Ряжска и Ряжского района. Составителем седьмого тома книги стала научный сотрудник Ряжского краеведческого музея И.И. Попенко. Свой вклад вносят в реализацию проекта и работники краеведческого отдела областной библиотеки имени Горького. Тихим подвигом назвала их труд И.Н. Антошина.

В презентации принял участие вице-губернатор области, руководитель редакционной коллегии книги С.В. Филимонов. На страницах этого тома опубликованы имена трех родных ему людей – фронтовиков. Выступая, Сергей Владимирович, вспоминал имена многих других участников войны, которых ему довелось знать и чьи имена есть в 7-м томе книги «Солдаты Победы». Как сообщил вице-губернатор, временно исполняющий обязанности губернатора области Н.В. Любимов высказал надежду и уверенность, что работа над книгой будет продолжена.

Во время презентации в зале звучали стихи и песни, рассказы о близких людях – фронтовиках и воспоминания о войне. Но главное – говорили о том, что это издание должно работать. Это уже происходит во многих районах области: дети собирают информацию о своих прадедах, жители деревень и сел трепетно переворачивают страницы и разыскивают знакомые фамилии родственников, односельчан. В целом ряде населенных пунктов региона уже появились свои Книги Памяти и книги, посвященные местным солдатам Победы. В мае многие из нас встают в ряды Бессмертного полка с портретами ветеранов, тех, кто погиб, и тех, вернулся с той войны Победителем.

Очередной том мемориального издания вышел небольшим тиражом – всего 500 экземпляров. Книга будет находиться в фондах всех библиотек и музеев области, ее по традиции передадут в музей на Поклонной горе в Москве. В первые дни марта в Ряжске будет проведена презентация книги. Авторская группа приступает к подготовке восьмого тома, посвященного Спасскому району.

Статья опубликована в номере 32 (5319) от 22 февраля 2017 года
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Никто не забыт
Тысячи имен уроженцев г. Ряжска и Ряжского района увековечены в седьмом томе книги «Солдаты Победы»
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