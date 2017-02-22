Проводы зимы обещают быть веселыми

Так уж повелось, что Масленица в России – один из самых любимых и действительно народных праздников. Проводы зимы всегда проходят весело и радостно. Во многих населенных пунктах, больших городах и маленьких деревеньках, Масленица традиционно отмечается душевно и с размахом.

Масленичная неделя – в самом разгаре, а значит, главное угощение сейчас – блины. У каждой хозяйки наверняка есть свои рецепты и маленькие секреты приготовления этого блюда. Однако проводы зимы – не только вкусные лакомства, но и старинные традиции, и фольклор.

В Рязанской области во второй раз региональным министерством образования и областным ресурсным центром дополнительного образования был организован творческий конкурс «Душа моя, Масленица». В этом году в нем приняли участие более двух тысяч ребят. Они продемонстрировали свое вокальное и хореографическое мастерство и способности в различных техниках изготовления обрядовых и авторских кукол, игрушек. Так, непосредственно перед подведением итогов конкурса в фойе Рязанского дворца молодежи расположилась выставка декоративно-прикладного творчества, отражающая колорит праздника Масленицы.

В этом году в Рязани основной площадкой праздника впервые станет Лыбедский бульвар – для массовых народных гуляний выбрана новая благоустроенная площадка со стороны Центрального рынка. Она находится в центре Рязани, в связи с чем проведение на ней праздника не потребует перекрытия движения городского транспорта.

В программе Масленицы, которая будет проходить в Рязани 24 февраля с 14.00 до 19.00, – молодецкие потешки, обжорные ряды, спортивные состязания и многое другое. На протяжении всего праздника на двух сценах будут работать профессиональные и народные фольклорные коллективы Рязани и области. Всего же планируется, что примут участие более двухсот пятидесяти артистов и волонтеров. «Мы надеемся, что эта площадка полюбится зрителям и станет тем местом, куда захочется приходить вновь», – говорит начальник управления культуры города Рязани Евгения Власова.

На мосту планируется развернуть обжорные ряды, где каждый желающий сможет угоститься выпечкой и горячим чаем. Для детей устроят интерактивные площадки с аниматорами. А еще в этот день на Лыбедском бульваре будет организована выставка военной и пожарной техники.

Помимо традиционных развлечений, дополнением праздничной программы станет спортивная: все желающие приглашаются поучаствовать в двориаде и поиграть в городки. Площадка для игры будет располагаться около Главпочтамта. И, конечно, не обойдется без главного развлечения праздника – ярмарочного столба. В этот раз для тех, кто решится испытать свою ловкость и силу, организаторы приготовили отличные призы.

Только в Рязани во время масленичной недели пройдет двадцать два тематических праздника. Их жителям подарят культурно-досуговые центры, ТОСы, префектуры, учреждения дополнительного образования.

В каждом районе области будут в предстоящее воскресенье организованы праздники, посвященные проводам зимы. Они немного отличаются от городских Маслениц и имеют, как правило, еще больший народный колорит. К примеру, чего стоит одно только катание на лошадях, запряженных в украшенные сани…