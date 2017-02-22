Вести районов

СТАРОЖИЛОВО. У Федора Горбенко, генерального директора ООО «Назарьевская слобода», юбилей. За последние годы возглавляемое им предприятие стало одним из лидеров в АПК региона. В хозяйстве активно внедряется передовой опыт, современные технологии. В основные средства вложено более 250 млн рублей. Применение интенсивных технологий, внесение органики и минеральных удобрений позволили хозяйству улучшить плодородие почвы и добиться высоких результатов в растениеводстве. В 2015-м и 2016 годах намолот зерна превысил 18 тысяч тонн.

САСОВО. В райцентре закончилась XXXIV областная Спартакиада допризывной и призывной молодежи по полиатлону памяти Героя Советского Союза А. Каширина. В соревнованиях по зимнему троеборью приняли участие 68 юношей 2000–2002 гг. р. из 13 муниципальных образований. В личном первенстве победителем стал сасовец Алексей Рыбкин. В командном зачете победу одержала команда города Касимова. На втором месте – команда города Сасова. Третьей стала команда Касимовского района.

МИХАЙЛОВ. В районе прошло рабочее совещание по вопросу реализации пилотного проекта «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области». В совещании приняли участие министр социальной защиты региона Денис Боков, директор Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина. Были обсуждены планы мероприятий по внедрению инновационных подходов к организации помощи пожилым людям, инвалидам, проживающим в стационарных учреждениях региона, по совершенствованию материально-технической базы домов-интернатов, по системной работе с волонтерскими отрядами и повышению уровня подготовленности кадров.

СКОПИН. В районе подвели итоги социально-экономического развития муниципалитета за 2016 год. С докладом перед депутатами районной Думы выступил глава администрации муниципалитета Александр Боков. Он отметил, что основная задача­ – это сохранение устойчивого финансового положения в условиях кризисных явлений в экономике. Консолидированный бюджет района за 2016 год исполнен с профицитом в сумме 6 миллионов рублей, при этом было обеспечено своевременное финансирование всех бюджетных обязательств. Расходы на решение вопросов местного значения за счет собственных средств исполнены на 100 процентов. Общий объем инвестиций в основной капитал по району составил более 700 миллионов рублей. Продолжалась реализация инвестпроектов в АПК «Горловский», СПК «Полянская птицефабрика», крестьянско-фермерское хозяйство Мардян, на предприятии «Скопинфарм». В 2016 году существенный объем инвестиций привлечен в сферу жилищного строительства.

САПОЖОК. В отделении психолого-педагогической помощи семье и детям Сапожковского комплексного центра социального обслуживания населения стартовал пилотный проект «Волшебный мир мультизобретателей». Дети будут изучать программы, основы компьютерной графики и анимации. Также ребята освоят навыки лепки, рисования, аппликации, конструирования, смогут изготавливать персонажей и декорации для съемки собственных мультфильмов, а также познакомятся с устройством фото- и видеотехники.

ЧУЧКОВО. В спортзале районного Дома культуры прошел зимний фестиваль ГТО. Проверку на выносливость прошли школьники, учителя и просто активные любители спорта. Среди прошедших тесты – 80-летняя Мария Пантелеевна Маликова, пенсионерка из райцентра. На фестивале она пять раз отжалась от пола без посторонней помощи, затем спокойно, без напряжения, сделала несколько точных выстрелов из пневматической винтовки. А потом под бурные аплодисменты школьников получила заработанную грамоту. Вполне могла бы претендовать на золотой значок ГТО. Вот только для ее возраста нормативы не разработаны. Последняя ступень рассчитана для 70–79-летних. Дома Маликова утро начинает с гимнастики, с силовых упражнений для рук – отжимается от пола, толкает килограммовые гантели.