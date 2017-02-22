Областная общественно-политическая газета
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22 февраля 2017 года
№32 (5319)
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22.02.2017
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№32 (5319) |
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Вести районов
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Вести районов

СТАРОЖИЛОВО. У Федора Горбенко, генерального директора ООО «Назарьевская слобода», юбилей. За последние годы возглавляемое им предприятие стало одним из лидеров в АПК региона. В хозяйстве активно внедряется передовой опыт, современные технологии. В основные средства вложено более 250 млн рублей. Применение интенсивных технологий, внесение органики и минеральных удобрений позволили хозяйству улучшить плодородие почвы и добиться высоких результатов в растениеводстве. В 2015-м и 2016 годах намолот зерна превысил 18 тысяч тонн.

САСОВО. В райцентре закончилась XXXIV областная Спартакиада допризывной и призывной молодежи по полиатлону памяти Героя Советского Союза А. Каширина. В соревнованиях по зимнему троеборью приняли участие 68 юношей 2000–2002 гг. р. из 13 муниципальных образований. В личном первенстве победителем стал сасовец Алексей Рыбкин. В командном зачете победу одержала команда города Касимова. На втором месте – команда города Сасова. Третьей стала команда Касимовского района.

МИХАЙЛОВ. В районе прошло рабочее совещание по вопросу реализации пилотного проекта «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области». В совещании приняли участие министр социальной защиты региона Денис Боков, директор Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина. Были обсуждены планы мероприятий по внедрению инновационных подходов к организации помощи пожилым людям, инвалидам, проживающим в стационарных учреждениях региона, по совершенствованию материально-технической базы домов-интернатов, по системной работе с волонтерскими отрядами и повышению уровня подготовленности кадров.

СКОПИН. В районе подвели итоги социально-экономического развития муниципалитета за 2016 год. С докладом перед депутатами районной Думы выступил глава администрации муниципалитета Александр Боков. Он отметил, что основная задача­ – это сохранение устойчивого финансового положения в условиях кризисных явлений в экономике. Консолидированный бюджет района за 2016 год исполнен с профицитом в сумме 6 миллионов рублей, при этом было обеспечено своевременное финансирование всех бюджетных обязательств. Расходы на решение вопросов местного значения за счет собственных средств исполнены на 100 процентов. Общий объем инвестиций в основной капитал по району составил более 700 миллионов рублей. Продолжалась реализация инвестпроектов в АПК «Горловский», СПК «Полянская птицефабрика», крестьянско-фермерское хозяйство Мардян, на предприятии «Скопинфарм». В 2016 году существенный объем инвестиций привлечен в сферу жилищного строительства.

САПОЖОК. В отделении психолого-педагогической помощи семье и детям Сапожковского комплексного центра социального обслуживания населения стартовал пилотный проект «Волшебный мир мультизобретателей». Дети будут изучать программы, основы компьютерной графики и анимации. Также ребята освоят навыки лепки, рисования, аппликации, конструирования, смогут изготавливать персонажей и декорации для съемки собственных мультфильмов, а также познакомятся с устройством фото- и видеотехники.

ЧУЧКОВО. В спортзале районного Дома культуры прошел зимний фестиваль ГТО. Проверку на выносливость прошли школьники, учителя и просто активные любители спорта. Среди прошедших тесты – 80-летняя Мария Пантелеевна Маликова, пенсионерка из райцентра. На фестивале она пять раз отжалась от пола без посторонней помощи, затем спокойно, без напряжения, сделала несколько точных выстрелов из пневматической винтовки. А потом под бурные аплодисменты школьников получила заработанную грамоту. Вполне могла бы претендовать на золотой значок ГТО. Вот только для ее возраста нормативы не разработаны. Последняя ступень рассчитана для 70–79-летних. Дома Маликова утро начинает с гимнастики, с силовых упражнений для рук – отжимается от пола, толкает килограммовые гантели.

Статья опубликована в номере 32 (5319) от 22 февраля 2017 года
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По материалам официального сайта Правительства области
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Экология
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Особая надежда на подрастающее поколение
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22 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Никто не забыт
Тысячи имен уроженцев г. Ряжска и Ряжского района увековечены в седьмом томе книги «Солдаты Победы»
Душевно и с размахом
Проводы зимы обещают быть веселыми
В помощь активным жителям, в защиту дольщиков
Ряд законопроектов одобрен на заседании областного правительства
Поручение главы региона
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов дал поручение активизировать работу ярмарок выходного дня
Рязанцам обеспечат безопасные праздники
Особое внимание будет уделено местам массового пребывания людей
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