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Главная страница / Новости Рязани и области
22.02.2017, 09:00
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Культура
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Рязанцев приглашают в большое литературное путешествие

Рязань станет частью проекта «Галопом по России за 80 дней»
Рязанцев приглашают в большое литературное путешествие

Автор проекта, кировчанка Мария Савиных, пересечёт всю страну от Калининграда до Владивостока за 80 дней. За это время она пообщается с жителями самых разных городов о литературе и о людях, которые творили и продолжают творить.

В Рязань Мария Савиных приедет на автобусе 24 февраля и пробудет 3 дня. За это время Мария встретится с местными литераторами, увидит их любимые места в городе, поговорит с писателями и поэтами об их творчестве и литературе в целом. За ходом встреч можно наблюдать в соцсетях по хэштегам: #галопомпоРоссииза80дней и #trip80days.

Итогом этих и других встреч станут 28 журналистских работ на официальном сайте проекта http://trip80days.ru , мультимедийная карта со 150 авторами и несколько проведённых литературных вечеров.

Авторы проекта обещают, что читатели увидят Россию глазами литераторов сразу нескольких поколений. Наблюдая за развитием проекта #галопомпоРоссииза80дней, каждый читатель найдет своего автора: писатели и поэты – аудиторию, путешественники – новые идеи для будущих поездок, все остальные – массу других интересных моментов.

В августе прошлого года проект #галопомпоРоссииза80дней был поддержан экспертами всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» и взял грант на 300 000 рублей.

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№ 32 (5319) от
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