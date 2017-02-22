Рязанцы могут высказаться по организации движения транспорта

С 21 февраля по 20 марта на сайте администрации города Рязани проводится опрос населения.

Его цель – ознакомить жителей города с предложенной схемой движения транспорта по улице Васильевская и Васильевскому проезду и определить их мнение по этому вопросу.

Оставить свое мнение в свободной форме в разделе «Интернет-конференция» на сайте администрации города может каждый желающий.

Итоги опроса управление благоустройства города подведет 25 марта. На основе полученных данных будет принято решение о целесообразности внесения изменений в существующую организацию движения по улице Васильевская и Васильевскому проезду.