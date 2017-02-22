На рязанских дорогах начнут ликвидировать выбоины

На оперативном совещании глава администрации Рязани Олег Булеков дал поручения руководителям структурных подразделений и служб города приступить к инвентаризации муниципальных дорог, а также работам по ликвидации выбоин на проезжих частях, сообщается на сайте администрации областного центра.

На муниципальных дорогах будут выявлять места с значительным нарушением асфальтового покрытия и засыпать образовавшиеся после таяния снега ямы и выбоины щебнем. В тех местах, где провести такую работу невозможно из-за образования луж, необходимо поставить ограничивающие движение знаки с тем, чтобы максимально исключить возможность порчи автотранспорта, – поставил задачу глава администрации.

Он подчеркнул, что эту работу необходимо провести в кратчайшие сроки.

По словам Олега Булекова, засыпка щебнем выбоин и ям не заменяет ремонта дорог, который начнется с установлением сухой погоды.