Женщина погибла, мужчина отравился продуктами горения во время пожара в Рязанской области

Возгорание в жилом доме в деревне Ершовские Выселки Клепиковского района произошло вчера вечером. Как информирует сайт главного управления МЧС России по области, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного «01» вчера в 20.27. Огонь полностью уничтожил жилой дом. В пожаре женщина погибла, мужчину-хозяина дома с отравлением продуктами горения доставили в ЦРБ.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.