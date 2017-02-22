За ночь с улиц Рязани вывезли 729 кубометров снега

В ночь с 21 на 22 февраля в уборке города были задействованы 60 единиц техники спецтехники, сообщает сайт администрации города. Снег вывозили с Голенчинского шоссе, улиц Спортивной, Сенной, Гагарина, Ленина, Соборной, Дзержинского, Скорбященского проезда.

Сегодня в уборке задействованы 4 трактора, 5 погрузчиков, 15 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимы с улиц города было вывезено 122 375 кубометров снега.