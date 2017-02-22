В Рязани снизилось количество преступлений

Первым вопросом повестки заседания Рязанской городской Думы, которое состоялось сегодня, стал отчет заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по области Александра Морозова.

Он сообщил, что за 12 месяцев 2016 года количество преступлений на территории областного центра снизилось на 8,6%, на 3% стало меньше криминальных проявлений на улицах. По словам Александра Морозова, удалось достичь положительных показателей в сфере дорожных происшествий – их количество снизилось на 15,5%. Это стало возможным, по мнению докладчика, в том числе благодаря проведенной профилактической работе. Например, только с учащимися образовательных учреждений было проведено более 500 профилактических бесед.

Кроме того, в прошедшем году было выявлено более 700 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято более 70 килограммов наркотических веществ.