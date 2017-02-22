В Рязани станет больше пунктов участковых полиции

На прошедшем сегодня заседании Рязанской городской Думы депутаты утвердили решение отдать в безвозмездное пользование отделу МВД России по Московскому району для размещения пунктов участковых полиции 10 нежилых помещений. Пункты будут работать в домах N24, 57 на улице Октябрьской, в домах N4 и 20 на улице Бирюзова, в доме N6 на улице Молодцова, а также на улицах Сельских Строителей, Костычева, Крупской, Забайкальской, на 5-м Дягилевском проезде.