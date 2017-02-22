Сотрудник одной из колоний Рязанской области за взятку пронес на территорию спецучреждения 10 сим-карт

Возбуждено уголовное дело

Сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области сообщает, что по материалам УФСБ России по региону и ОСБ УФСИН России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По данным следствия, в ноябре прошлого года младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии, расположенной в поселке Центральный Милославского района, за взятку в размере 10 тысяч рублей пронес на территорию исправительного учреждения 10 сим-карт, то есть предметы, которые запрещено иметь осужденным.

Расследование уголовного дела продолжается.