В Генеральный план Рязани внесены изменения

Изменения, направленные на комплексное развитие города и приведение документа в соответствие с федеральным законодательством, утвердили депутаты на прошедшем сегодня заседании Рязанской городской Думы. В частности, рассмотрены изменения, касающиеся будущих микрорайонов ДПР-8 и 9. Здесь предусмотрено комплексное освоение территории с сохранением объектов озеленения, развитием социальной инфраструктуры и благоустройством. Принятые изменения связаны с расширением площадок жилищного строительства, организацией нового производства, предполагаемым строительством спортивно-оздоровительного комплекса.