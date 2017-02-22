Доходы бюджета Рязани увеличены

Увеличение произошло за счет поступления межбюджетных трансфертов из региона и за счет неиспользованных в 2016 году остатков средств. Основную часть дополнительных средств решено направить на переселение граждан из аварийного жилья (27,6 млн. рублей). 50 млн. рублей дополнительно будет направлено на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне ДПР-5,5А. Также предусмотрено увеличение финансирования на обеспечение жильем уволенных с военной службы, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Решения приняты сегодня на заседании Рязанской городской Думы.