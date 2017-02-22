Глава Рязанского региона Николай Любимов поздравил офицеров и солдат Рязанского гарнизона, ветеранов военной службы, жителей области с Днем защитника Отечества
В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые офицеры и солдаты Рязанского гарнизона, ветераны военной службы, жители региона! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Военная служба в России во все времена считалась почетным делом, священным долгом настоящего гражданина и истинного патриота. Современное поколение защитников Отечества продолжает лучшие воинские традиции нашего народа.
Сегодня в условиях новых вызовов и рисков к Вооруженным Силам предъявляются высокие требования. Федеральным центром последовательно реализуется курс на повышение качества подготовки личного состава, оснащение армии инновационной техникой, на укрепление обороноспособности нашего государства в целом. Российские военнослужащие, в числе которых рядовые и офицеры Рязанского гарнизона, с честью выполняют поставленные задачи, всегда и во всем сохраняют верность присяге и Родине.
В этот день особая благодарность ветеранам, которые самоотверженно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, бойцам, достойно отстаивавшим национальные интересы нашей страны в «горячих» точках и миротворческих миссиях.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, мира и успехов в службе на благо нашего Отечества!»
22 февраля 2017