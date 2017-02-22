В Рязани прошел конкурс моделей-копий военной техники «Во славу Отечества»

Как сообщает сайт администрации города, вчера на Городской станции юных техников были подвели итоги открытого городского стенд-конкурса моделей-копий военной техники «Во славу Отечества». 68 работ представили 49 учащихся из 12 образовательных учреждений города.

Среди участников стенд-конкурса учащиеся станции детского (юношеского) технического творчества «Мечта», Центра детского творчества «Южный», городской станции юных техников, центра образования «Дистанционные технологии», школ №№8, 40, 58, 56, 43, 73, 55, Рязанского Свободного лицея.

Победили в городском стенд-конкурсе моделей-копий военной техники «Во славу Отечества» ребята со станции детского (юношеского) технического творчества «Мечта», городской станции юных техников, школ №№8, 40, Рязанского Свободного лицея.