Артисты накормят гостей Рязанской филармонии блинами на праздновании Масленицы

Музыканты академического народного хора имени Е. Попова, заслуженный артист России Владимир Ивашкин и Станислав Ивкин, испекут блины на празднике «Широкая Масленица в Рязанской филармонии». Торжество с играми и музыкой для всей семьи состоится 25 февраля.

В программе праздника заявлены выступления Рязанского русского народного хора и их «коллег» из детской студии, квартета русских инструментов «Парафраз», заслуженной артистки России Ларисы Голиковой и ансамбля «Братцы-рязанцы». Дополнением к этому станут русские народные игры и забавы – в частности, старинное масленичное развлечение «Медведя водить». Каждый гость сможет сделать фото на память в народном костюме и принять участие в викторине.

Концертная программа начнется в 17:00.