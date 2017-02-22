Артисты накормят гостей Рязанской филармонии блинами на праздновании Масленицы
Музыканты академического народного хора имени Е. Попова, заслуженный артист России Владимир Ивашкин и Станислав Ивкин, испекут блины на празднике «Широкая Масленица в Рязанской филармонии». Торжество с играми и музыкой для всей семьи состоится 25 февраля.
В программе праздника заявлены выступления Рязанского русского народного хора и их «коллег» из детской студии, квартета русских инструментов «Парафраз», заслуженной артистки России Ларисы Голиковой и ансамбля «Братцы-рязанцы». Дополнением к этому станут русские народные игры и забавы – в частности, старинное масленичное развлечение «Медведя водить». Каждый гость сможет сделать фото на память в народном костюме и принять участие в викторине.
Концертная программа начнется в 17:00.
22 февраля 2017