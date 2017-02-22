Николай Любимов рассчитывает на поддержку депутатов Рязанской облдумы

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов принял участие в заседании областной Думы 22 февраля. Перед началом рассмотрения повестки дня глава региона обратился к депутатам.

Он кратко рассказал о своих прежних местах работы, отметив, что «прошел все ступени», и выразил надежду на поддержку, помощь и советы со стороны парламентариев.

– Рассчитываю на вашу поддержку и уверяю вас, то собираюсь постоянно обсуждать с вами стратегические вопросы развития Рязанской области, острые вопросы, которые волнуют ваших избирателей, будем однозначно встречаться с фракциями. Самое главное в нашей работе – открытость, общение с людьми, работа, направленная на реальные потребности людей, – сказал Николай Любимов.

Затем он вручил памятный знак Губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской» Александру Тарасову – Почетному гражданину области, бывшему депутатом в пяти созывах областной Думы от КПРФ, в 1994-2005 годах возглавлявшему комитет по бюджету и налогам.