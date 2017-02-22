Рязанские туристы отмечают 50-летие турклуба «Альтаир» РГРТУ

Оргкомитет, в состав которого вошли как ветераны, так и начинающие «альтаировцы», разработал юбилейную программу. В ней, например, сборы ветеранов с активом турклуба, семинар-совещание на базе студенческого лагеря «Зеленый бор», лыжный пробег на 30 километров из Константинова в с. Сельцы, к месту формирования Польской дивизии им. Т. Костюшко, который состоится в День защитника Отечества.

Около 50 лет назад в этом районе был проведен и первый туристический слет радиоинститутских туристов.

Отправка участников состоится 23 февраля от лабораторного корпуса РГРТУ (рядом с бассейном «Радиоволна») в 8.30.

По информации координатора лыжного пробега Александра Гаврилова, старт лыжного пробега из Константинова в Сельцы запланирован на 10-00. Возвращение в Рязань – в 17-00.