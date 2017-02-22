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Главная страница / Новости Рязани и области
22.02.2017, 14:49
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Спорт
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БК «Рязань» завтра нельзя проигрывать в матче с БК «МБА»

Только победы в ближайших матчах позволят нашей дружине сохранить шансы на выход в турнир плей-офф, в котором восемь сильнейших коллективов продолжат спор за награды чемпионата России среди клубов Суперлиги. В регулярном российском чемпионате развернулась нешуточная борьба за место на пьедестале. Определился единоличный лидер – «Новосибирск», но он провел на три матча больше ближайших преследователей – баскетболистов «Университета-Югры», «Самары» и «Иркута».

«Рязань» занимает одиннадцатую позицию. В очередных, домашних, поединках наша дружина 23 февраля встретится с идущей на десятом месте московской командой «МБА», а спустя три дня с потенциальными лидерами соревнований – баскетболистами «Университета –Югры» из Сургута. Оба поединка на паркете Дворца детского творчества будут начинаться в 14.00.

5 марта «Рязань» проведет еще один домашний матч – против «Самары», а затем отправится в поездку на заключительные встречи «регулярки». 14 марта в Южно-Сахалинске они встретятся с занимающим шестое место «Сахалином», а через три дня сыграет с идущим на пятой позиции клубом «Спартак-Приморье» (Приморский край).

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