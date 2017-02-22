На рязанском предприятии в цене спортивные семьи

Государственный Рязанский приборный завод организовал веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья!» для молодых работников предприятия и членов их семей. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Состязания прошли в заводском спортивном комплексе «Лучезарный», расположенном в сосновом бору у деревни Выползово Спасского района Рязанской области. Инициатором выступил Молодежный центр завода. Каждая команда по итогам стартов получила памятный диплом, а каждый ребенок – сладкий приз.