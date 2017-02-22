Жители Рязанской области крали коров и продавали мясо в Липецке

Скотокрадов разыскали сотрудники полиции

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратились работники двух ферм, расположенных в Шацком районе. Животноводы обнаружили неподалеку от ферм шкуры и части разделанных туш и позже недосчитались трех буренок. В это время от коллег из Липецка поступила информация о том, что недалеко от одного из рынков города были обнаружены фрагменты коровьих туш. Полицейским удалось собрать информацию о внешнем виде предполагаемых злоумышленников.

Вскоре в Шацком районе заметили машину, в которой были двое парней в одежде, испачканной бурыми пятнами. Эта «рабочая» одежда забойщиков была одной из примет злоумышленников. Оперативники задержали подозреваемых у фермы. У злоумышленников обнаружили топоры и ножи для разделки мяса. Установить причастность задержанных к краже не составило труда.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5-ти лет.