Председатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые рязанцы!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это поистине всенародный праздник, неразрывно связанный с богатой историей нашей страны, символизирующий славу, героизм и доблесть российского воинства.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем поколениям воинов, отстоявших независимость Родины, чествуем тех, кто сегодня несет ратную службу, обеспечивает суверенитет и безопасность, стоит на страже российских рубежей и национальных интересов, решает задачи по борьбе с терроризмом. Слова поздравлений мы адресуем всем мужчинам, которые каждодневным трудом способствуют процветанию родного края, берегут покой своих семей, являются опорой для родных и близких.

Рязанская область славится ратными традициями, именами воинов-героев, знатных полководцев. Мы гордимся нашими земляками, проявившими героизм и мужество на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, защищавшими интересы России в «горячих точках». Самоотверженностью и несокрушимой силой духа они показали нам пример подлинного патриотизма, верности гражданскому долгу.

Рязанский регион вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности нашего государства, по праву считается кузницей офицерских кадров. Уверен, что уважение защитников Отечества, поддержка ветеранов, патриотическое воспитание молодежи будут повышать престиж военной службы.

От всей души желаю всем здоровья, добра, светлого неба над головой, благополучия и успехов в труде на благо нашей Родины!»