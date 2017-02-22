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22.02.2017, 15:42
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Общество
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Руководство Рязанского театры драмы приняло участие в праздновании юбилея мюнстерского театра Wolfgang Borchert Theater

17 февраля руководство Рязанского театра драмы пригласили на юбилей театра Wolfgang Borchert Theater в город — побратим Рязани Мюнстер. Торжественное мероприятие вел директор театра Майнхард Зангер. На юбилее театра Wolfgang Borchert Theater присутствовали мэр Мюнстера Маркус Леве и вице-президент правительства Мюнстера Дороти Феллер. Они отметили, что между театром Wolfgang Borchert Theater и Рязанским театром драмы существуют добрые партнерские отношения. Директор Рязанского театра драмы Семен Гречко поздравил немецких коллег с 60-летием театра и зачитал приветственный адрес от мэра города Рязани. Семен Гречко вручил диплом международного театрального фестиваля «Свидания на Театральной» Луану Гуммиху за победу в номинации «Лучшая мужская роль». Директор Рязанского театра драмы отметил, что театр Борхерт считается одним из старейших частных театров в Германии, а Рязанский театр драмы будет отмечать 230 лет в сентябре. Он также сказал, что, несмотря на различия между театрами, их объединяет дружба между людьми. Директор пожелал театру интересных новых проектов, полных залов и плодотворного творчества и вручил символический подарок от Рязанского театра драмы.

Перед приглашенными гостями выступила артистка Рязанского театра драмы Полина Бабаева с песней на стихи Сергея Есенина.

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