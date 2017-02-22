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Главная страница / Новости Рязани и области
22.02.2017, 15:58
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Общество
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Бывший первый зампред правительства Рязанской области предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Рязанской области Дмитрия Андреева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ – 2 эпизода (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Об этом сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области.

Следствием установлено, что с ноября 2014 по август 2015 года Андреев, занимая государственные должности, получил от генерального директора сельхозпредприятия взятку в особо крупном размере за общее покровительство по службе и «помощь» предприятию. В частности, Андрееву безвозмездно предоставили в пользование автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200» и оплатили 6 административных штрафов за нарушение им правил дорожного движения при управлении данным автомобилем. Общая сумма «услуг» превысила 1 миллион 688 тысяч рублей.

В ходе следствия выявлены еще два коррупционных преступления.

Так, с января по февраль 2015 года Андреев получил лично от учредителя другого сельхозпредпрития взятку за покровительство, которая превысила 4 миллиона 488 тысяч рублей. Эту сумму представители предприятия внесли по договору участия в долевом строительстве жилья за сына подозреваемого.

Кроме того, 29 мая 2015 года Андреев, используя свое служебное положение, похитил у заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Геннадия Ноздрина наличные денежные средства в сумме 500 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

По ходатайству следователя ранее судом в отношении Андреева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела следователями были допрошены более 150 свидетелей, проведены 20 судебных экспертиз, следственные действия проводились на территории Рязанской и Московской областей. Объем уголовного дела составил 58 томов.

Андреев вину не признал и на первоначальном этапе расследования выдвигал различные версии в свою защиту, а впоследствии совсем отказался от дачи показаний.

В настоящее время уголовное дело после утверждения прокурором области обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

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